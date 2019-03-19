السفير البريطاني بالقاهرة: مصر اتخذت خطوة إلى الأمام لتشكيل اقتصاد مستدام

قال السفير البريطاني في القاهرة، السير جيفري آدامز، إن مصر اتخذت خطوة إلى الأمام لتشكيل اقتصاد مستدام و شامل يستفيد منه جميع المصريين، بحسب بيان من السفارة البريطانية اليوم.

وأوضح "آدامز"، خلال إطلاق مناقشة الأبحاث الاقتصادية التي تمولها المملكة المتحدة في المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه في عام 2016 ، أطلقت المملكة المتحدة بحثا مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية ووزارة المالية لدعم مصر في الإجابة على الأسئلة الحرجة بشأن السياسات الاقتصادية ، بما في ذلك الضرائب والتمويل العام وإصلاح التعليم.

وأضاف قائلا، اليوم هو بداية حوار جديد ، لتقديم التوجيه لصانعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة بشأن أفضل الممارسات الدولية، ولا سيما في السياسة الضريبية ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسمي.

وأكد السفير أنه من خلال هذا الحوار، تأخذ مصر خطوة إلى الأمام لتشكيل اقتصاد مستدام و شامل، يستفيد منه جميع المصريين. أنا فخور بأن المملكة المتحدة لعبت دورًا في دعم هذا البحث، بحسب البيان.