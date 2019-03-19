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السفير البريطانى: الإصلاح الاقتصادى الجرىء فى مصر أدى لتدفق الاستثمارات البريطانية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:38 م
السفير البريطانى: الإصلاح الاقتصادى الجرىء فى مصر أدى لتدفق الاستثمارات البريطانية جيفرى آدمز السفير البريطاني بالقاهرة
كتبت – منى ضياء تصوير أشرف فوزى
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قال جيفرى آدمز السفير البريطاني بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى الجريئة التي تبنتها الحكومة المصرى أثرت إيجابا على الصورة الذهنية لمصر، وأسهمت في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد آدمز خلال افتتاح ندوة "السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة"، التي نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن تدفق الاستثمارات البريطانية على مصر سببه الرئيسى عملية الإصلاح الاقتصادى، مؤكدا على دعم دولته لعملية الإصلاح الاقتصادى في مصر الذى حقق نجاحا كبيرا.


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الإصلاح الاقتصادى




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