video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 04:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن 5 سنوات لسائق لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بالهرم

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:07 م
السجن 5 سنوات لسائق لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بالهرم مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، سائق بالسجن المشدد 5 سنوات ونصف، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة الهرم.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار عصام الدين أحمد فريد، وعضوية المستشارين السيد محمود إبراهيم ومحمد أحمد سالمان، وأمانة سر أيم محمد عثمان ومحمد عوض.

 

وكان المستشار شريف توفيق المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، احال القضية رقم 78160 لسنة 2018 جنايات الجيزة، والمقيدة برقم 5997 لسنة 2018 كلى جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كريم سعيد منشاوى عبد السلام، 28 سنة سائق، لأنه فى 21 ديسمبر 2018 بدائرة قسم شرطة الهرم أحرز جوهرا مخدرا "حشيش" وكان ذلك بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.

 

واحتجز المتهم المجنى عليهما بسمة محمد محمود السيد، وتلا أحمد سعيد بمنزل الأولى بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بذلك، وتعدى عليهما وعذبهما ضربا بأداة "سلك" مما حدث إصابتهما حال كون المجنى عليها الثانية طفل، وأحرز أداة وسلاح أبيض "سلك، مطواة" بغير ترخيص ومما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانونى.

 

وبداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد باتجار المتهم فى المواد المخدرة بدائرة القسم، وفور انتقال القوة الأمنية أبصرته أثناء اتجاره وبيع الحشيش، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة للتحقيق التى أحالته للمحاكمة الجنائية والتى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات فى اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة والحبس مع الشغل سنتين فى اتهامه باحتجاز وتعذيب المجنى عليهما سابق الذكر، والحبس 6 أشهر فى تهمة حياز سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط شخص بحوزته حشيش و5 آلاف قرص مخدر بالإسكندرية

"حشيش واستروكس وهواتف محمولة" تفاصيل سقوط تاجرى مخدرات البساتين ومصر القديمة

عقوبه الاتجار فى المخدرات

الحشيش

صناعه الحشيش

أخبار الحوادث

أخبار مصر




لا تفوتك
الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة