السجن 5 سنوات لسائق لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بالهرم

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، سائق بالسجن المشدد 5 سنوات ونصف، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة الهرم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عصام الدين أحمد فريد، وعضوية المستشارين السيد محمود إبراهيم ومحمد أحمد سالمان، وأمانة سر أيم محمد عثمان ومحمد عوض.

وكان المستشار شريف توفيق المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، احال القضية رقم 78160 لسنة 2018 جنايات الجيزة، والمقيدة برقم 5997 لسنة 2018 كلى جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كريم سعيد منشاوى عبد السلام، 28 سنة سائق، لأنه فى 21 ديسمبر 2018 بدائرة قسم شرطة الهرم أحرز جوهرا مخدرا "حشيش" وكان ذلك بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.

واحتجز المتهم المجنى عليهما بسمة محمد محمود السيد، وتلا أحمد سعيد بمنزل الأولى بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بذلك، وتعدى عليهما وعذبهما ضربا بأداة "سلك" مما حدث إصابتهما حال كون المجنى عليها الثانية طفل، وأحرز أداة وسلاح أبيض "سلك، مطواة" بغير ترخيص ومما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانونى.

وبداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد باتجار المتهم فى المواد المخدرة بدائرة القسم، وفور انتقال القوة الأمنية أبصرته أثناء اتجاره وبيع الحشيش، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة للتحقيق التى أحالته للمحاكمة الجنائية والتى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات فى اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة والحبس مع الشغل سنتين فى اتهامه باحتجاز وتعذيب المجنى عليهما سابق الذكر، والحبس 6 أشهر فى تهمة حياز سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى.