السجن المشدد 5 سنوات لميكانيكى و2 آخرين لإشعالهم النار فى مسكن شخص بالجيزة

كتب ـ سليم على

عاقبت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة، ميكانيكي واثنين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بحرق منزل شخص أخر انتقاما منه لمقتل شقيق اثنين منهم بدائرة قسم شرطة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أبو المال وعضوية المستشارين حاتم يوسف وخالد عمار.

كان المستشار حاتم فاضل أحال القضية رقم 6375 لسنة 2018 جنايات مركز الجيزة، والمقيدة برقم 1916 لسنة 2018 كلي جنوب الجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، والمتهم فيها كل من "رامي م ع"، 20 سنة ميكانيكي، و"باسم م ع"، و"حسن ر م"، لأنهم فى 25 فبراير 2018 بدائرة مركز الجيزة، وضعوا النار عمدا فى مسكن المجني عليه "محمد ك ح" لوجود خلافات فيما بين شقيقهم ونجل الأخير، مما أوغر صدرهم ووضعوا مخططا أحكموا دقائقه درسا وأنفذوه بأن جلبوا مواد معجلة للاشتعال واضعين إياها بزجاجات أعدوها للتعدي على ممتلكات المجني عليه ثم اعتلوا أسطح العقارات المجاورة لسكن المجني عليه ملقين إياها بعقاره قاصدين من ذلك إضرام النيران به فأتت على كافة محتوياته.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مركز الجيزة بلاغا من شرطة النجدة باندلاع النيران بمسكن المجني عليه، ووتبين من التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة انتقاما من مقتل شقيق الاول والثاني، مما دفعهم لاشعال النيران بمسكن المجني عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التى أحالت القضية لمحكمة الجنايات وأصدرت حكمها المتقدم.