الرئيس السيسى يزور جناح البنك الأهلى على هامش "ملتقى الشباب"

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة لجناح البنك الأهلى فى مدينة أسوان - وذلك على هامش فعاليات ملتقى الشباب العربى والإفريقى .

وكان فى استقباله هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعلاء فاروق - الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع، وإنجى حراز مدير عام الخدمات الرقمية بالبنك، وتضمن الجناح نموذجا متكاملا لفروع الخدمة الالكترونية وهى احدث إنجازات البنك الأهلى المصرى التى تضاهى الاساليب التكنولوجية المتطورة فى تقديم الخدمة المصرفية .

وحسب بيان للبنك - تأتى فروع البنك الأهلى المصرى للخدمة الالكترونية امتدادا للتطور التكنولوجى الذى ينتهجه البنك حيث لا تتضمن غرفا محصنة او حركة مستندات تقليدية، وانما تعمل من خلال قنوات بديلة دون الاستعانة بتدخل بشرى كامل وانما فقط ممثلين لخدمة العملاء على اعلى مستوى من الكفاءة والتدريب بهدف تقديم المعلومات المصرفية التى سيحتاجها العملاء وارشادهم لكيفية إنهاء معاملاتهم المصرفية، سعيا لتطوير الثقافة المصرفية للعملاء .

وأضاف أن شباب العاملين بالبنك بقطاع تقنية المعلومات قاموا بتطوير كافة البرمجيات الخاصة بشاشات الفروع التفاعلية التى تعرض بشكل دائم كافة المعلومات التى يحتاجها العملاء عن منتجات البنك المختلفة، أو أية معلومات يحرص البنك على إمداد العملاء بها، كما يمكن من خلال " كى آر كود " الوصول الى صفحة البنك على الانترنت للتعرف على المزيد من تفاصيل منتجات وخدمات البنك، إضافة الى قيام تلك النخبة من الشباب المتخصصين بتصميم كافة البرامج التى تتعلق بالخدمة الذاتية بتلك الفروع وهو ما يعكس بشكل عملى اهتمام البنك بالقوة البشرية له خاصة من الشباب الواعد.

جدير بالذكر أن البنك الأهلى المصرى افتتح خلال الفترة الماضية ثلاثة أفرع للخدمة الالكترونية تعمل طوال أيام الأسبوع من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء، سعيا لتحقيق المرونة فى تعاملات العملاء المصرفية خاصة مع شريحة الشباب والعملاء الذين يفضلون استخدام التكنولوجيا فى كافة تعاملاتهم حيث يتم لأول مرة فى السوق المصرفية المصرية اتاحة العديد من الخدمات مثل خدمة ال" إى فورم " التى تمكن العميل من تقديم طلبات الحصول على الخدمات المصرفية مثل الاشتراك فى خدمات الأهلى نت- فون كاش، وربط الشهادات، واستمارات تعديل البيانات، والحصول على كشف حساب معتمد وبطاقات مسبقة الدفع، وتقديم خدمات لغير عملاء البنك الأهلى مثل بطاقات مسبقة الدفع والفون كاش، كما تتضمن ايضا ماكينات الصراف التفاعلى " إى تى أم " والتى تعد عنصرا جديدا يتم إطلاقه رسميا لأول مره من خلال هذه الفروع حيث يمكن للعميل السحب والايداع النقدى بأكثر من الحدود اليومية المسموحة من خلال ماكينات " آى تى إم " التقليدية، اضافة الى امكانية ايداع الشيكات المسحوبة على البنك الاهلى المصرى، كما تتضمن أيضا خدمة ال"فيديو كول " والتى ستتيح للعملاء التواصل مع ممثل خدمة العملاء بالصوت والصورة لمعاونتهم فى الحصول على الخدمات المصرفية المطلوبة بسهولة وسرعة وكذا توفير المعلومات التى قد يحتاجها العملاء بما يزيد من الوعى المصرفى لديهم .

ويسعى البنك الاهلى المصرى خلال الفترة القادمة الى مزيد من الانتشار لتلك الفروع لتغطى بشكل كبير المناطق الجغرافية والفئات التى يستهدفها البنك حيث تخدم تلك الفروع شرائح مختلفة من العملاء وهم العملاء القائمين بالفعل والذين يمكنهم التعامل مع تلك الفروع فى إدارة أموالهم ومدخراتهم من خلال اختيار الأوعية الادخارية المناسبة لهم واجراء التحويلات داخل وخارج حساباتهم، كما تستهدف فروع البنك الأهلى للخدمة الذاتية جذب عملاء جدد الذين يمكنهم فتح حسابات جديدة فى مدة لا تتجاوز 15 دقيقة وتصل للعميل رسالة هاتفية برقم حسابه، وسعيا لتفعيل التحول الرقمى وتدعيم المدفوعات الالكترونية تأتى شريحة اخرى تستهدفها فروع الخدمة الالكترونية وهى الشريحة التى قد لا تعبر عن حاجتها للتعامل مع البنوك حيث يتيح البنك لهم اصدار الكترونى لبطاقة ميزة حيث يستلمها العميل فى ذات لحظة تواجده بأى من فروع البنك مع امكانية اشتراكهم فى خدمة الفون كاش بما يدعم بشكل كبير منظومة الشمول المالى التى يتبناها البنك المركزى .