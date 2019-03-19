الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقة سكنية بقليوب

القليوبية-نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، علي حريق شب في شقة سكنية بجوار مزلقان قليوب، دون خسائر بالأرواح، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بشقة سكنية بجوار مزلقان قليوب.

وعلي الفور، انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.