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الثلاثاء، 19 مارس 2019 05:52 م
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الخارجية الروسية تحذر من انهيار "معاهدة الحد من الصواريخ"

الثلاثاء، 19 مارس 2019 05:00 م
الخارجية الروسية تحذر من انهيار "معاهدة الحد من الصواريخ" الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ش أ)
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حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم /الثلاثاء / من أن انهيار معاهدة "الحد من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى " قد يؤدي إلى بدء سباق تسلح متعدد الأطراف في عدة مناطق من العالم.

وذكرت الوزارة - حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم " على موقعها الإلكتروني -- أنه من الواضح أن انهيار المعاهدة ستكون له عواقب سلبية للغاية على الأمن والاستقرار الدوليين..محذرة من بدء سباق تسلح متعدد الأطراف في عدة مناطق من العالم في وقت واحد، مشيرة إلى أنه إذا حافظت الولايات المتحدة على موقفها الحالي من المعاهدة ، فإن ذلك سيؤدي إلى وقف سريان المعاهدة في الثاني من أغسطس القادم .

وأكدت الخارجية الروسية أن هذا التطور محفوف بتهديدات خطيرة لاستدامة نظام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واحتمالات نزع السلاح النووي مستقبلا.

وكان رئيس قسم أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية جريجوري بوريسينكو ، قد أعلن، أمس /الإثنين/، أن (موسكو) ستضطر للرد على الخطوات التي وصفها ب"غير الودية " التي تعقب إلغاء معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، لافتا إلى أن (موسكو) لم تتلق أي مقترحات من جانب (واشنطن ) بشأن إجراء مباحثات حول معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

 

 


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