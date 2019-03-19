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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمبنى الإدارة التعليمية بقليوب

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:57 م
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمبنى الإدارة التعليمية بقليوب حريق - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب فى سطح مبنى الإدارة التعليمية بمدينة قليوب، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق محدود فوق سطح مبنى الإدارة التعليمية بمدينة قليوب.

 

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم السيطره على الحريق واخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.


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