video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 09:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الحكم بإعدام المتهم بقتل خطيبته وابنة شقيقتها بالبحيرة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 07:44 م
الحكم بإعدام المتهم بقتل خطيبته وابنة شقيقتها بالبحيرة محكمة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، برئاسة المستشار ضياء محمد هريدى وعضوية المستشارين اكرم الفضلى و شريف الحيلى،  بالإعدام شنقا على المتهم بذبح خطيبته السابقة وابنة شقيقتها، لقيامها بفسخ الخطوبة ورفضها الزواج منه بمدينة دمنهور بالبحيرة .

وترجع أحداث الواقعة بعد ورود بلاغ بمقتل " سامية. س. ح " 18 سنة وابنة شقيقها " جنا. ص. ا " 5 سنوات مقيمتان بمنطقة القلعة بدمنهور.

وتبين قيام " م .ال " يعمل فران خطيب المجنى عليها السابق بارتكاب الواقعة  للانتقام منها لشروعها فى الزواج من شخص آخر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع ربة منزل وإصابة آخر فى حادثى تسمم بالبحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

دمنهور

جنايات دمنهور

حكم اعدام




لا تفوتك
تشريعية النواب تستمع غدا للآراء حول التعديلات الدستورية بأولى جلسات الحوار المجتمعى

تشريعية النواب تستمع غدا للآراء حول التعديلات الدستورية بأولى جلسات الحوار المجتمعى

فيديو وصور .. تعرف على أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام.. التضامن تفند مزاعم إجراء التحليل العشوائى للمخدرات للمواطنين بالدولة.. والتعليم: لا صحة لما تردد حول توزيع بسكويت منتهى الصلاحية بالمدارس..

فيديو وصور .. تعرف على أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام.. التضامن تفند مزاعم إجراء التحليل العشوائى للمخدرات للمواطنين بالدولة.. والتعليم: لا صحة لما تردد حول توزيع بسكويت منتهى الصلاحية بالمدارس..

صور.. حملة شعبية لتكريم طبيب الغلابة بالغربية.. الدكتور محمد مشالى لـ"اليوم السابع": أعالج المرضى فى عيادتى بـ5 و10 جنيهات..و"المعذبون فى الأرض" لطه حسين غير حياتى.. ويوجه رسالة لأطباء الفيزيتا: الكفن ملوش جيوب

صور.. حملة شعبية لتكريم طبيب الغلابة بالغربية.. الدكتور محمد مشالى لـ"اليوم السابع": أعالج المرضى فى عيادتى بـ5 و10 جنيهات..و"المعذبون فى الأرض" لطه حسين غير حياتى.. ويوجه رسالة لأطباء الفيزيتا: الكفن ملوش جيوب

الإدارية العليا: مرض الطالب عذر قهرى وتُحسب له درجاته الفعلية بالدور الثانى

الإدارية العليا: مرض الطالب عذر قهرى وتُحسب له درجاته الفعلية بالدور الثانى

رسميا.. قمة الزمالك والأهلى فى استاد برج العرب 30 مارس

رسميا.. قمة الزمالك والأهلى فى استاد برج العرب 30 مارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة