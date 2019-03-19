الحكم بإعدام المتهم بقتل خطيبته وابنة شقيقتها بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

قضت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، برئاسة المستشار ضياء محمد هريدى وعضوية المستشارين اكرم الفضلى و شريف الحيلى، بالإعدام شنقا على المتهم بذبح خطيبته السابقة وابنة شقيقتها، لقيامها بفسخ الخطوبة ورفضها الزواج منه بمدينة دمنهور بالبحيرة .

وترجع أحداث الواقعة بعد ورود بلاغ بمقتل " سامية. س. ح " 18 سنة وابنة شقيقها " جنا. ص. ا " 5 سنوات مقيمتان بمنطقة القلعة بدمنهور.

وتبين قيام " م .ال " يعمل فران خطيب المجنى عليها السابق بارتكاب الواقعة للانتقام منها لشروعها فى الزواج من شخص آخر.