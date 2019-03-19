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"التموين": مستمرون فى تلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات على موقع دعم مصر

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:30 ص
"التموين": مستمرون فى تلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات على موقع دعم مصر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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تواصل وزارة  التموين والتجارة الداخلية، تلقى تظلمات أصحاب البطاقات التموينية  غير المستحقين من دعم البطاقات وفقا لمعايير العدالة الاجتماعية  على الموقع الإلكترونى "دعم مصر" https://www.tamwin.com.eg،  ويتم فحصها ومن يثبت التأكد من استحقاقة للدعم يتم إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية،  قد أكد عدم حذف أى مواطن من منظومة الدعم  طالما أنه من المستحقين، وأن ما تقوم به الوزارة حاليا من تنقية البطاقات واستبعاد غير المستحقين لإدارج الفئات الأكثر احتياجا ضمن منظومة الدعم قائلا :" مفيش حد هيتشال من دعم البطاقات وهو مستحق" ، وتساءل الوزير: "هل يعقل أن يستهلك شخص كهرباء بأكثر من 1000 كيلوات  شهريا أو فاتورة محمول أكثر من 1000 جنيه شهريا، أو يمتلك سيارة فارهة ويستحق دعم بقيمة 50 جنيه "؟!

 


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