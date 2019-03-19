التعليم ترد على 3 شائعات.. أبرزهم توزيع بسكويت منتهى الصلاحية بالمدارس

وأضافت الوزارة، أن الإدارة العامة للتغذية المدرسية بالوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بإرسال تعليمات وتوجيهات تخص سلامة وصحة الوجبات الغذائية قبل بداية كل عام دراسي ومنها: عدم استلام الوجبة إلا من مفوض الشركة المتعاقد عليها بعد الاطلاع على التفويض، وإثبات الشخصية، والشهادة الصحية الخاصة به، وأن يكون مرافقًا للوجبة خطاب معتمد من وزارة الصحة والسكان (مكتب صحة الأغذية) التابع له المصنع يفيد بصلاحية الوجبة للاستهلاك الآدمي، وخلوها من الميكروبات، مُشيرةً إلى أنه بعد ورود الوجبة لمخازن المحافظة المعنية تقوم هي الأخرى بالتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول تغيير وزارة التربية والتعليم المناهج بدءاً من الصف الثاني الابتدائي وحتى المرحلة الإعدادية وذلك في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد، مُوضحةً أنه سيتم تغيير مناهج الصف الثاني الابتدائي فقط من العام القادم لينضم إلى نظام التعليم الجديد، أم المناهج الخاصة بالصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي فنحن نعمل على تحسينها بشكل مستمر حتى يتم استبدالها بالنظام الجديد.

ونفت الوزارة ما تردد من أنباء عن تراجع وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام "البوكليت" في امتحانات شهادة الثانوية العامة هذا العام، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء نظام البوكليت، وأنه جارى تطبيقه على امتحانات الثانوية العامة خاصةً بعد نجاحه في القضاء على تسريب الامتحانات، وتقليل الغش الالكتروني العام السابق، وقد تم بالفعل تحميل نموذجين لكل مادة من مواد الامتحان وتم نزولهم على موقع الوزارة، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة حول النظام التعليمى الجديد.

وأشارت الوزارة، إلى أن نظام البوكليت المطبق حالياً لم يطرأ عليه أى تغيير، وهو عبارة عن امتحان قومى موحد على مستوى الجمهورية، مع اختلاف ترتيب الأسئلة بين نماذج الامتحانات الأربعة "أ، ب، ج، د" مع الاحتفاظ بنفس درجة الصعوبة أو السهولة لجميع الطلاب، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب.