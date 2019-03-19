video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم ترد على 3 شائعات.. أبرزهم توزيع بسكويت منتهى الصلاحية بالمدارس

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:35 م
التعليم ترد على 3 شائعات.. أبرزهم توزيع بسكويت منتهى الصلاحية بالمدارس صوره ارشيفيه - التعليم والوزير
كتبت هند مختار
إضافة تعليق
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتوزيع بسكويت منتهى الصلاحية على تلاميذ المدارس فى عدد من المحافظات، وتسببه في الإصابة بحالات تسمم، حيث تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء تماما.
 
وأكدت وزارة التعليم، أنه لا صحة على الإطلاق لتوزيع وجبات مدرسية منتهية الصلاحية، سواء كانت بسكويت أو غيرها، مُشددةً على سلامة وصلاحية كافة الوجبات المدرسية المقدمة لجميع التلاميذ على مستوى الجمهورية ومطابقاتها للمعايير الصحية العالمية، وأن ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، تستهدف نشر الذعر والقلق بين التلاميذ وأولياء الأمور.

وأضافت الوزارة، أن الإدارة العامة للتغذية المدرسية بالوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بإرسال تعليمات وتوجيهات تخص سلامة وصحة الوجبات الغذائية قبل بداية كل عام دراسي ومنها: عدم استلام الوجبة إلا من مفوض الشركة المتعاقد عليها بعد الاطلاع على التفويض، وإثبات الشخصية، والشهادة الصحية الخاصة به، وأن يكون مرافقًا للوجبة خطاب معتمد من وزارة الصحة والسكان (مكتب صحة الأغذية) التابع له المصنع يفيد بصلاحية الوجبة للاستهلاك الآدمي، وخلوها من الميكروبات، مُشيرةً إلى أنه بعد ورود الوجبة لمخازن المحافظة المعنية تقوم هي الأخرى بالتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء  حول تغيير وزارة التربية والتعليم المناهج بدءاً من الصف الثاني الابتدائي وحتى المرحلة الإعدادية وذلك في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد، مُوضحةً أنه سيتم تغيير مناهج الصف الثاني الابتدائي  فقط من العام القادم لينضم إلى نظام التعليم الجديد، أم المناهج الخاصة بالصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي فنحن نعمل على تحسينها بشكل مستمر حتى يتم استبدالها بالنظام الجديد.

ونفت الوزارة ما تردد من أنباء عن تراجع وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام "البوكليت" في امتحانات شهادة الثانوية العامة هذا العام، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء نظام البوكليت، وأنه جارى تطبيقه على امتحانات الثانوية العامة خاصةً بعد نجاحه في القضاء على تسريب الامتحانات، وتقليل الغش الالكتروني العام السابق، وقد تم بالفعل تحميل نموذجين لكل مادة من مواد الامتحان وتم نزولهم على موقع الوزارة، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة حول النظام التعليمى الجديد.

وأشارت الوزارة، إلى أن نظام البوكليت المطبق حالياً لم يطرأ عليه أى تغيير، وهو عبارة عن امتحان قومى موحد على مستوى الجمهورية، مع اختلاف ترتيب الأسئلة بين نماذج الامتحانات الأربعة "أ، ب، ج، د" مع الاحتفاظ بنفس درجة الصعوبة أو السهولة لجميع الطلاب، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تعليم الإسكندرية" تمثل مصر بـ3 مشروعات في معرض "إنتل" الدولى بأمريكا

التعليم تعلن فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدرسة الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية

محافظ الجيزة يفتتح ملتقى لبحث تطوير التعليم الفنى لخدمة الصناعة

التعليم

الثانوية العامة

التابلت

مجلس الوزراء

امتحان قومي موحد

اخبار مصر




لا تفوتك
الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة