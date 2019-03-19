التضامن الاجتماعى: الوزارة أنفقت مليارا و785 ألف جنيه منها 89% للسيدات

الإسكندرية - جاكلين منير

قالت الدكتورة منال حنفى، مدير عام إدارة المرأة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن وزارة التضامن قدمت أنشطة لدعم المرأة خلال الثلاثة أشهر الماضية، حيث أنفقت الوزارة مليارا و785 ألف جنيه، منها 89% للسيدات.

وأشارت منال حنفى إلى الدعم الذى تحصل عليه السيدات المطلقات، حيث يقوم بنك ناصر بدفع النفقة لحين الانتهاء من إجراءات التقاضى الخاصة بالحصول على النفقة.

وأوضحت أنه تم إصدار 673 ألف بطاقة رقم قومى للسيدات خلال الثلاثة أشهر الماضية، فضلاً عن إنشاء صندوق تأمين الأسرة للسيدات المطلقات، حيث بلغت النفقة المنصرفة 55 مليون جنيه. أما فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية فإن 5.5 مليون سيدة من إجمالى 9 ملايين يستفيدون من المعاشات بتكلفة 3.4 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدت على هامش مؤتمر "اليوم العالمى للمرأة: إشكاليات التنمية والثقافة والعمل"، تحت عنوان "نحو لا مركزية الخدمات: رؤى واطروحات" بالإسكندرية، وترأست الجلسة الدكتورة حنان يوسف، بحضور الدكتورة حنان جرجس؛ نائب الرئيس التنفيذى للمركز المصرى للبحوث، والدكتورة منال حنفى، مدير عام إدارة المرأة بوزارة التضامن الاجتماعى، وبسمة غانم، محلل بصندوق تمويل مشاريع المرأة العربية، وأحمد عبد الوهاب الباحث بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة.

وقالت بسمة غانم، محلل بصندوق تمويل مشروعات المرأة العربية، إن دور صندوق تمويل مشروعات المرأة هو تمكين وتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة، مشيرة إلى أن الصندوق ركز فى السنوات الماضية على دعم مشروعات ملابس جاهزة وتغليف الموالح الخاصة بالسيدات. وأضافت أنه فى عام 2018 تم التركيز على السيدات اللاتى لديهن مشروعات خاصة ومحدودات الدخل من خلال تمويل المشروعات متناهية الصغر، متابعة أنهم سعوا لعمل تعاون مع مؤسسات للتوعية بالإدارة المالية للسيدات منها التسويق والتخطيط وكيف تنمى مشروعها وطرق الدفع الإلكترونى.

وتحدثت الدكتورة حنان جرجس عن مرصد المرأة المصرية، والذى يقوم على عدة مؤشرات عبر موقع إلكترونى لتوظيف البيانات والمعلومات فى متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وأوضحت أن المرصد يعمل على إنتاج البيانات غير المتوفرة من خلال المسوح واستطلاعات الرأى وإجراء الدراسات التى تخرج بتوصيات واضحة لمتخذ القرار للإسراع بتحقيق الاستراتيجية.

وتابعت: "المرصد يعد مرجعا للباحثين الراغبين فى إجراء الدراسات الخاصة بالمرأة وذلك من خلال أرشفة كل ما كتب عن المرأة من دراسات ومقالات وإتاحتها على الموقع الإلكترونى"، لافتة إلى أن الجزء الأساسى للمرصد هو ما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بالتنمية المستدامة.

من جانبه أكد أحمد عبد الوهاب، الباحث بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، أنهم فى المركز المصرى لدراسات السياسات العامة قاموا بعمل مسح فى محافظات الجمهورية لدراسة المعوقات التى تواجه المواطنين فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أنهم وجدوا أن أكثر مشكلة تواجه الناس هى عدم توافر المعلومات.

وأوضح أن قلة الخدمات المتاحة للمواطنين والتمويل كانت من المشاكل التى تواجه المواطن سواء ذكور أو إناث، وواصل: "هناك 14% فقط من رواد الأعمال من فتيات من بينهن 50% لديهن مشروعات متناهية الصغر"، موضحًا أنهم بدأوا فى التفكير لوجود آلية لتمويل المشروعات تحقق الانتشار المطلوب ووجدوا أن هيئة البريد هى الجهة الوحيدة التى تمتلك هذا الانتشار خاصة فى المناطق الريفية.