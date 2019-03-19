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البيت الأبيض: ترامب يعتزم ترشيح المحامى كريستوفر لانداو سفيرا لدى المكسيك

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:04 م
البيت الأبيض: ترامب يعتزم ترشيح المحامى كريستوفر لانداو سفيرا لدى المكسيك ترامب
نيويورك(أ ش أ)
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أعلن المكتب الصحفى للبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سوف يقوم بترشيح المحامى كريستوفر لانداو، سفيرا للولايات المتحدة لدى المكسيك.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، على موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، أن هذا الترشيح يأتى فى الوقت الذى تشهد فيه الولايات المتحدة الأمريكية توترا فى العلاقات مع جارتها وسط وجود نزاعات تجارية، وذلك فى الوقت الذى يشكو فيه ترامب من المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود إلى داخل الولايات المتحدة، ويبذل الجهود من أجل بناء جدار حدودى ممتد يفصل بين الدولتين.

جدير بالذكر أن السفيرة الأمريكية السابقة لدى المكسيك روبرتا جاكوبسون استقالت من منصبها فى شهر مايو السابق، لتنضم بذلك إلى قائمة من مسئولى وزارة الخارجية الأمريكية الذين قدموا استقالتهم فى عهد ترامب.

 


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