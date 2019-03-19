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البورصة: المجموعة العقارية تتقدم بمستندات تحويل 469 ألف سهم لحاملة لأسهم اسمية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:36 م
البورصة: المجموعة العقارية تتقدم بمستندات تحويل 469 ألف سهم لحاملة لأسهم اسمية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تقدم شركة المجموعة المصرية العقارية، بمستندات تحويل عدد 467 ألف سهم لحامله إلى أسهم اسمية ليصبح رأس المال المصدر والمقيد والبالغ 80 مليون جنيه موزع على عدد 8 ملايين سهم اسمى بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، على أن يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة اعتباراً من بداية جلسة تداول اليوم، وذلك فى إطار انهاء إجراءات تحويل الأسهم لحامله لأسهم اسمية وتعديل أرصدة المساهمين لدى شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى.
 
وجاء ذلك بعد عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة أمس، على تحويل عدد 467632 سهم لحامله إلى أسهم اسمية وفقا لما تقضى به المادة (3) من القانون رقم 17 لسنة 2018 والمعدل لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 81 لسنة 2018. 
 

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