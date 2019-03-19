البنك المركزى يسمح للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية بفائدة 5%

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قرر مجلس إدارة البنك المركزى السماح للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية سواء الخاصة بالمزارعين أو الجمعيات المنشآة بغرض التحول لطرق الرى الحديثة ضمن مبادرته للشركات والمنشآت الصغيرة بفائدة 5% (بسيطة متناقصة).

وذكر البنك، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتى فى ضوء رؤية البنك المركزى لأهمية توسيع دائرة المستفيدين من مبادرة تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، لتشمل هذا القطاع الهام لما له من آثار إيجابية فى رفع معدلات النمو والتنمية وتحسين أداء الاقتصاد القومى.