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البرلمان السويسرى يوافق على السماح بإعادة ترحيل المتطرفين إلى بلادهم

الثلاثاء، 19 مارس 2019 07:52 م
البرلمان السويسرى يوافق على السماح بإعادة ترحيل المتطرفين إلى بلادهم متطرفون
كتب عامر مصطفى
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وافق البرلمان السويسري على السماح بترحيل عناصر داعش إلى بلادهم حيث يمكن أن يواجهوا التعذيب تاركا للحكومة تحديد كيفية تنفيذ ذلك دون انتهاك القانون الدولي.

ويحظر الدستور السويسري ترحيل أشخاص إلى بلاد يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب. لكن المجلس الأعلى بالبرلمان وافق بفارق بسيط اليوم الثلاثاء على استثناء عناصر داعش الأجانب من هذا الحظر مثلما فعل المجلس الأدنى بالبرلمان من قبل.

وقالت وزيرة العدل كارين كيلر-سوتر في مناقشة بالبرلمان إن الحكومة تتعاطف مع أنصار الإجراء لكن يدها مغلولة.

وأضافت "أمن السويسريين يحظى بالأولوية الأولى لكن يتعين علينا كذلك الالتزام بحدود سيادة القانون".

ومن بين عناصر داعش رجل قعيد على كرسي متحرك أدين عام 2016 بالتخطيط لهجمات إرهابية ومساعدة أعضاء في التنظيم الإرهابى على دخول سويسرا. وبعد الإفراج عنه يقيم في مركز لطالبي اللجوء  حتى لا يجري ترحيله.

 


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