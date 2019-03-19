الاستخبارات العراقية تعتقل مسئول التفجيرات فى "داعش" جنوب شرق بغداد

بغداد (أ ش أ)

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اعتقال مسؤول التفجيرات والتهجير فى تنظيم "داعش" بقضاء المدائن جنوب شرق بغداد.

وذكرت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، أن وحدات المديرية فى الفوج الأول لواء (42) الفرقة (11) تمكنت من اعتقال أحد الإرهابيين الخطرين الذين لعبوا دورًا كبيرًا فى عمليات التهجير الطائفى وتفجير المنازل وزرع العبوات الناسفة فى قضاء المدائن.

وأضافت أن اعتقاله جاء بعد أقل من 30 دقيقة من دخوله المنطقة، مشيرة إلى أنه من المطلوبين للقضاء.

يذكر أن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن بين فترة وأخرى اعتقال مطلوبين من (داعش) خلال عمليات أمنية تنفذها فى مناطق متفرقة من البلاد.