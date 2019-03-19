"الاتصالات" تتعاقد مع استشارى عالمى لإعداد المخطط العام لمدينة المعرفة

كتبت هبة السيد

بدأت وزارة الاتصالات، خطوات جدية لسرعة إنجاز ملف إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى ستضم منطقة تكنولوجية تضم مركزًا لريادة الأعمال والبحث والتطوير فى عدد من المجالات، وتعاقدت الوزارة -منذ أسابيع قليلة- مع شركة عالمية أمريكية لإعداد المخطط العام للمدينة وفقا لما أكده مسئول لـ"اليوم السابع".

مدينة المعرفة ستتضمن أحدث النظم التكنولوجية ووسائل المعرفة والابتكار، مثل الإبداع وريادة الأعمال ومراكز البحث والتطوير، أفضل تطبيقات السوفت وير وتصميم الإلكترونيات، أفضل الخبرات والتقنيات للمستشفيات والتعاون مع كبرى المراكز والمعامل العلمية والتقنية فى العالم.

وستضم مدينة المعرفة، مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار، وريادة الأعمال والسوفت وير، وتطبيقات الكمبيوتر وغيرها، وتضم مراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجى، تعمل على تأهيل الشباب ورفع وعيهم وكفاءتهم بنظم التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لصالح المجتمع، وتدعم المدينة توجه الوزارة نحو الاستفادة بقدرات وإمكانات الشباب فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنشاء معاهد ومراكز للتدريب والتأهيل التكنولوجى، الأمر الذى سيسهم فى تأهيل الشباب ودعم قدراتهم ومهاراتهم وكفاءاتهم فى هذه المجالات، وتوظيفها فى بناء نهضة المجتمع وتقدمه المأمول.

وسبق للرئيس عبد الفتاح السيسى، توجيه وزير الاتصالات عمرو طلعت، بسرعة إنجاز عدد من الملفات على رأسها الالتزام بالجدول الزمنى لإنشاء "مدينة المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة حجم التصنيع الإلكترونى على أن يتضمن نسب مرتفعة من القيم المضافة محليا، بما يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

كما أمر الرئيس فى هذا الصدد بالتوسع فى إنشاء مجمعات للإبداع التكنولوجية فى مختلف محافظات الجمهورية تساهم فى اكتشاف وصقل المواهب وتطوير القدرات البشرية التى تتمتع بها مصر فى هذا القطاع.