"الإنتاج الحربى" توقع عقدا مع بوابة مصر الرقمية لتسجيل المنتجات المدنية

كتب زكى القاضى

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع عقد بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة بوابة مصر للعالم الرقمية EG GATE بشأن تسويق منتجات الإنتاج الحربي إلكترونياً. .

ويهدف هذا العقد إلى تسويق وبيع المنتجات المدنية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي على المستوى المحلى والعالمي وزيادة الفرص التسويقية والتصديرية لهذه المنتجات وذلك باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية في مجال التسويق والتجارة الإليكترونية.

ومن خلال هذا العقد سيتم التعاون بين مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربى، وشركة بوابة مصر للعالم الرقمية للتسويق الإلكترونى، لمنتجات الشركات التابعة للوزارة، حيث أن التجارة الإليكترونية تلعب دوراً محورياً في تنمية اقتصاديات دول العالم من خلال توسيع دائرة التسويق المحلي والنفاذ إلى الأسواق العالمية وخلق أسواق جديدة يصعب الوصول إليها في ظل التجارة التقليدية، الأمر الذي يتيح للمنتجات المدنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي في التواجد والمنافسة في الأسواق العربية والأفريقية والدولية.

يأتى توقيع هذا العقد فى إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي لتحقيق التكامل والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات وشركات القطاع الخاص فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة لمصر-2030.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بوابة مصر للعالم الرقمية EG GATE عن ثقتها في المنتجات المدنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، التي تتميز بجودتها العالية وأسعارها التنافسية عن مثيلاتها في السوق المحلي والدولي والعمل على بناء العلامة التجارية الخاصة بها وأنها ستعمل علي تسويق تلك المنتجات من خلال توفير منظومة متكاملة للتسويق والتجارة الإلكترونية باستخدام بنية تحتية تكنولوجية متوافقة مع أحدث التطورات العالمية في هذا المجال يتم خلالها توفير متاجر إلكترونية متكاملة لهذه المنتجات مما يؤدى إلى زيادة الفرص التسويقية والتصديرية ورفع القدرات التنافسية لهذه المنتجات وربطها بالأسواق العالمية، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة حجم الصادرات المصرية