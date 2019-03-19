"الإسكان": وفد البنك الدولى يتفقد مشروعات الصرف الصحى بسوهاج

كتب أحمد حسن

عقد المهندس محمد بدرى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، اجتماعاً مع وفد البنك الدولى، لمتابعة مشروعات الصرف الصحى المتكامل بسوهاج، والممولة من البنك الدولى بقيمة 313 مليون جنيه، بقرى (كويز ومقلد والمحاسنة والقرعان وبيت داوود) بمركز جرجا، وقرى (دمنو والمزالوة والمحامدة البحرية) بمدينة سوهاج، وقريتى (أم دومة والحلاقي) بمركز طما، وقرى (السمطا والحلافي والغنيمية) بمركز البلينا.



وأشار المهندس محمد بدرى، إلى أن وفد البنك الدولى، برفقة مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، تفقدوا مشروعات صرف صحى قرى السمطا والحلافي والغنيمية بمركز البلينا، وقريتى كويز ومقلد بمركز جرجا، وقرية المحامدة البحرية بمركز سوهاج.



وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج: تم التشغيل التجريبى لجميع مشروعات صرف صحى البلينا وطما، ومشروعات صرف صحى قريتى كويز ومقلد بجرجا، وجارٍ استكمال مشروعات صرف صحى قرى المحاسنة والقرعان وبيت داود ونجع الحيط بمركز جرجا، ومشروعات صرف صحى قرى سوهاج، مشيراً إلى أن المشروعات تشمل تنفيذ محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ووصلات منزلية.



وأوضح أن جميع المشروعات تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الظروف البيئية للمجتمعات الريفية، وتحسين جودة مياه الشرب من خلال الحفاظ على المجارى المائية.

