"الأوقاف": 31 من ذوى القدرات الخاصة و90 متسابقا يحصدون جوائز حفظة القرآن

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن قائمة جوائز محلية ودولية لحفظة كتاب الله لهذا العام قيمتها مليون ومائتان وثلاثون ألف جنيه جوائز مسابقات القرآن الكريم لهذا العام، شارك فيها (31) فائزا فى مسابقة الأوقاف لحفظ للقرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة، يحصلون على مكافآت قدرها (65500) و( 90 ) فائزًا فى مسابقة الأوقاف التشجيعية للقرآن الكريم مكافآت قدرها (146250).
وأعلنت وزارة الأوقاف فى بيان لها، أسماء الفائزين فى مسابقة الأوقاف المحلية التشجيعية للقرآن الكريم للعام 2019م، وجوائز كل منهم على النحو التالى:
أولاً : الفائزون فى مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملاً :
الاسم - العنوان - المكافأة
1. محمد سعد توفيق عبد السلام الدقهلية 3000
2. يوسف صبح على السيد عوض القليوبية 3000
3. إسراء علاء عبدالجليل عبده شوشة بورسعيد 3000
4. نيرة بدر عباس أحمد الخولى المنوفية 3000
5. سارة محمد محمد زكريا البحيرة 3000
6. أحمد محمد عبدالحميد أحمد سوهاج 3000
7. كريم حسن حبشى حميده بنى سويف 3000
8. عبدالله محمد عبدالله عبد العزيز الفيوم 3000
9. محمود علاء الدين سباعى الشرقية 3000
10. أسماء عادل سيد أحمد محمد كفر الشيخ 3000
11. على مصطفى على عبد الحميد ليلة الإسكندرية 2000
12. يوسف عادل عباس احمد الاسماعيلية 2000
13. بسمة فايز مبروك عبدالواحد البحيرة 2000
14. محمد السيد مصطفى الدقهلية 2000
15. أحمد محمود طلبة أبوالنجا الدقهلية 2000
16. حمدى سالم زكى أحمد سوهاج 2000
17. سمر عاطف جمعة الساعى الغربية 2000
18. أحمد عبد اللاه رشدى عبد اللاه البحيرة 2000
19. محمد إبراهيم ناجى الجندى البحيرة 2000
20. عبدالله محمود رمضان محمد الشرقية 2000
21. هاجر ناصر السيد هاشم الشرقية 2000
22. عبدالحميد دياب عبدالحميد زايد كفر الشيخ 2000
23. جهاد سليمان السيد عبد المولى كفر الشيخ 2000
24. احمد سعيد محمد عامر الاسماعيلية 2000
25. محمد وليد محمد الدسوقى الاسماعيلية 2000
26. سندس احمد الدسوقى السويس 2000
27. سارة عبدالنبى محمد الشرقاوى جنوب سيناء 2000
28. احمد محمود احمد ابراهيم قنا 2000
29. عاصم زكريا عثمان عباس أسيوط 2000
30. اسراء خليل رضوان خليل الأقصر 2000
31. مصطفى هاشم مصطفى أبو النيل الغربية 1500
32. فاطمة أبو مدين احمد محمد الاسماعيلية 1500
33. تسابيح عبدالرحمن السعيد سعد البحيرة 1500
34. زينب محمود رفاعى شمس الدين القليوبية 1500
35. ابراهيم رافت عبدالنبى البيجاوى القليوبية 1500
36. اسماعيل محمود اسماعيل القليوبية 1500
37. محمد السيد إبراهيم أبراهيم أحمد الشرقية 1500
38. إبراهيم أحمد إبراهيم الغربية 1500
39. مى محمد حسن هنيدى الغربية 1500
40. عبدالله عبد الظاهر محمد أبو زيد الغربية 1500
ثانيا: الفائزون فى مسابقة حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم :
م الاسم العنوان المكافأة
1. أسماء عادل سيف المنيا 2000
2. نوران صبرى السيد محيى الشرقية 2000
3. نجوى عبد الصبور ابو المجد حسين الأقصر 2000
4. شهد محمد عثمان أحمد الدقهلية 2000
5. ريم سمير عبدالستار عبدالرازق كفر الشيخ 2000
6. دنيا هانى فاروق حامد الإسكندرية 2000
7. يوسف عماد السيد عبده الدقهلية 2000
8. عبد الرحمن محمود سيد محمود أسيوط 2000
9. عزام عماد دياب سوهاج 2000
10. عبدالله سليم محمود أسوان 2000
11. مريم الغزالى محمد محسن القليوبية 1500
12. روان اشرف عبد المعطى الغرباوى المنوفية 1500
13. طه بلال سيد احمد وهدان المنوفية 1500
14. محمد عبدالله محمد يونس الغربية 1500
15. عبدالرحمن أيمن مجيب محمود الغربية 1500
16. حبيبة هانى ماهر أحمد كفر الشيخ 1500
17. خالد محمد منتصر محمد الاسماعيلية 1500
18. جنة حسن حسن أحمد رمضان جنوب سيناء 1500
19. آية محمد ممدوح محمد اسماعيل قنا 1500
20. عمر سيد عمر محمد أسيوط 1500
ثالثا: الفائزون فى مسابقة حفظ نصف القرآن الكريم :
م الاسم العنوان المكافأة
1. رفيدة علاء عبدالجليل شوشة بورسعيد 1000
2. صفية علاء حامد السيد المنيا 1000
3. حمزة خالد جمال الدين جودة البحيرة 1000
4. سارة أحمد إبراهيم الدقهلية 1000
5. محمد خالد ثابت احمد قنا 1000
6. غادة رجب السعيد رجب الدقهلية 1000
7. الشاذلى منصور أحمد أسوان 1000
8. عبد الرحمن خالد طنطاوى أحمد المنوفية 1000
9. يوسف صالح على طه الغربية 1000
10. ندا إبراهيم متولى زايد كفر الشيخ 1000
11. حسن محمود عوض عبد العزيز الإسكندرية 1000
12. منتصر محمد منتصر محمد الاسماعيلية 1000
13. جنات أمير محمد عبد الحافظ البحيرة 1000
14. محمد عبدالجليل محمد الغريب جنوب سيناء 1000
15. ندى محمد محمود محمد أسيوط 1000
رابعا: الفائزون فى مسابقة حفظ ربع القرآن الكريم :
م الاسم العنوان المكافأة
1. هلال الزكى عبدالمنعم الدقهلية 750
2. عبدالرحمن عاصم عبدالحميد سوهاج 750
3. تيسير عيد حسن محمد أسيوط 750
4. محمد دياب عبدالحميد زايد كفر الشيخ 750
5. هاجر إبراهيم جمال بنى سويف 750
6. عائشة حسن محمد عبدالوهاب الشرقية 750
7. روناء محمد أبوزيد عيسى الشرقية 750
8. يوسف عبدالله توفيق عبدالله كفر الشيخ 750
9. منة الله وليد محمود عامر البحيرة 750
10. رحمة عبدالله حسن محمد منصور البحيرة 750
11. خديجة حسنى على محمد بورسعيد 750
12. معاذ علاء ثابت أحمد قنا 750
13. هاجر عبد الحليم عبد الغنى حميد قنا 750
14. ايثار عبد الحليم محمود احمد أسيوط 750
15. بسمة جلال أحمد رزق الشربينى سوهاج 750.
(31) فائزا فى مسابقة الأوقاف
لحفظ للقرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة
وأعلنت الأوقاف، أسماء الفائزين فى مسابقة الأوقاف لحفظ للقرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة لعام 2019م وجوائز كل منهم على النحو التالى :
أولا : الفائزون فى المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع معانى المفردات.
ثانيا : الفائزون فى المستوى الثانى حفظ نصف القرآن الكريم مع معانى المفردات.
ثالثًا : الفائزون فى المستوى الثالث حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم ( الجزء الثامن والعشرين، والتاسع والعشرين، والثلاثونّ ).
– المستوى الأول : حفظ القرآن الكريم كاملا مع معانى المفردات :
م الاسم المديرية المكافأة
1. عبد الرحمن عبد المنعم عبد اللاه طلب قنا 4000
2. محمد سلامة محمد البحيرة 3000
3. ياسمين محمد صلاح الدين أحمد على الجيزة 3000
4. زينب على محمد أحمد بنى سويف 3000
5. مريم زكى إبراهيم السيد الدقهلية 3000
6. إيمان وائل أحمد غريب نصر الشرقية 3000
7. محمد عبد الله محمد يوسف البحيرة 3000
8. محمد مجدى زكريا محمد أحمد بورسعيد 3000
9. أحمد محروس عبد الغفار عثمان الجيزة 2500
10. هاجر محمد توفيق سيد الجيزة 2500
11. على عبد الغفار محمد على كفر الشيخ 2500
12. أسماء إبراهيم السيد السيد الإسماعيلية 2500
13. عمرو محمد توفيق سيد الجيزة 2500
14. محمد عبده أحمد فرحات دمياط 2500
15. محمد أحمد حسن عبد الحليم الاسكندرية 2000
16. أسماء عرفات أحمد فهمى الدقهلية 2000
17. رغيد محمد السيد أحمد سعيد الجيزة 2000
18. محمد إبراهيم محمد حسن البحيرة 2000
19. محمود رمضان دربالة على الفيوم 1500
20. محمد جمال عبد العظيم محمد بنى سويف 1500
21. محمد كريم إبراهيم عبد الفضيل قنا 1500
22. عبد الرحمن محمد حماد الجيزة 1500
المستوى الثانى : حفظ نصف القرآن الكريم مع معانى المفردات :
م الاسم المديرية المكافأة
1. محمد وائل أحمد غريب الشرقية 2000
المستوى الثالث : حفظ ثلاثة أجزاء (قد سمع – تبارك – عمّ) :
م الاسم المديرية المكافأة
1. فارس أحمد حسن عبد الحليم الاسكندرية 1500
2. أحمد محمود بخيت إبراهيم الاسكندرية 1500
3. محمد مصطفى محمد حسن سوهاج 1500
4. كريم ربيع إبراهيم محمد الاسماعيلية 1000
5. عبد الرحمن إبراهيم جابر عبد الله بنى سويف 1000
6. هند شعبان كامل سيد بنى سويف 1000
7. جنات وليد محمد إسماعيل بنى سويف 1000
8. مصطفى محمد أحمد أبو القاسم بنى سويف 1000
مليون ومائتا ألف جنيه جوائز حفظة كتاب الله
وتشجيعًا على حفظ وفهم القرآن الكريم خصصت وزارة الأوقاف ما يزيد على مليون ومائتى ألف جنيه جوائز مسابقات القرآن الكريم لهذا العام
على النحو التالى :
أولا : جوائز المسابقة العالمية : ( مليون وعشرون ألف جنيه)
الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع التفسير وفهم المقاصد
1-المركز الأول (180000)
2-المركز الثاني(120000)
3- المركز الثالث (90000)
الفرع الثانى : حفظ القرآن الكريم كاملا مع الصوت الحسن
1-المركز الأول (150000)
2-المركز الثاني(120000)
3-المركز الثالث (90000)
الفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم كاملا (فرع الناشئة)
1-المركز الأول (120000)
2-المركز الثاني(80000)
3-المركز الثالث (70000)
ثانيا : جوائز المسابقة التشجيعية المحلية : (مائة وستة وأربعون ألف جنيه)
المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا
1- من المركز الأول حتى المركز العاشر جائزة كل منهم (3000)
2- من المركز الحادى عشر حتى المركز الثلاثين جائزة كل منهم (2000).
3- من المركز الحادى والثلاثين حتى المركز الأربعين جائزة كل منهم (1500).
المستوى الثانى حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم
1- من المركز الأول حتى المركز العاشر جائزة كل منهم (2000).
2- من المركز الحادى عشر حتى المركز العشرين جائزة كل منهم (1500).
المستوى الثالث حفظ نصف القرآن الكريم
-من المركز الأول حتى المركز الخامس عشر جائزة كل منهم (1500)
المستوى الرابع حفظ ربع القرآن الكريم
-من المركز الأول حتى المركز الخامس عشر جائزة كل منهم (1500)
ثالثا : مسابقة ذوى الاحتياجات الخاصة :( خمسة وستون ألفا وخمسمائة جنيه)
المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع معانى المفردات
1- المركز الأول جائزته (4000)
2- من المركز الثانى حتى المركز الثامن جائزة كل منهم (3000)
3- من المركز التاسع حتى المركز الرابع عشر جائزة كل منهم (2500).
4- من المركز الخامس عشر حتى المركز الثامن عشر جائزة كل منهم (2000).
5- من المركز التاسع عشر حتى المركز الثانى والعشرين جائزة كل منهم (1500)
المستوى الثانى حفظ نصف القرآن الكريم كاملا مع معانى المفردات
– المركز الأول جائزته (2000).
المستوى الثالث حفظ ثلاثة أجزاء (الجزء الثامن والعشرين، والتاسع والعشرين، والثلاثون).
1- من المركز الأول حتى المركز الثالث (جائزة كل منهم 1500).
2- من المركز الرابع حتى المركز الثامن جائزة كل منهم (1000).
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