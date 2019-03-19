"الأوقاف": 31 من ذوى القدرات الخاصة و90 متسابقا يحصدون جوائز حفظة القرآن

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن قائمة جوائز محلية ودولية لحفظة كتاب الله لهذا العام قيمتها مليون ومائتان وثلاثون ألف جنيه جوائز مسابقات القرآن الكريم لهذا العام، شارك فيها (31) فائزا فى مسابقة الأوقاف لحفظ للقرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة، يحصلون على مكافآت قدرها (65500) و( 90 ) فائزًا فى مسابقة الأوقاف التشجيعية للقرآن الكريم مكافآت قدرها (146250).

وأعلنت وزارة الأوقاف فى بيان لها، أسماء الفائزين فى مسابقة الأوقاف المحلية التشجيعية للقرآن الكريم للعام 2019م، وجوائز كل منهم على النحو التالى:

أولاً : الفائزون فى مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملاً :



الاسم - العنوان - المكافأة

1. محمد سعد توفيق عبد السلام الدقهلية 3000

2. يوسف صبح على السيد عوض القليوبية 3000

3. إسراء علاء عبدالجليل عبده شوشة بورسعيد 3000

4. نيرة بدر عباس أحمد الخولى المنوفية 3000

5. سارة محمد محمد زكريا البحيرة 3000

6. أحمد محمد عبدالحميد أحمد سوهاج 3000

7. كريم حسن حبشى حميده بنى سويف 3000

8. عبدالله محمد عبدالله عبد العزيز الفيوم 3000

9. محمود علاء الدين سباعى الشرقية 3000

10. أسماء عادل سيد أحمد محمد كفر الشيخ 3000

11. على مصطفى على عبد الحميد ليلة الإسكندرية 2000

12. يوسف عادل عباس احمد الاسماعيلية 2000

13. بسمة فايز مبروك عبدالواحد البحيرة 2000

14. محمد السيد مصطفى الدقهلية 2000

15. أحمد محمود طلبة أبوالنجا الدقهلية 2000

16. حمدى سالم زكى أحمد سوهاج 2000

17. سمر عاطف جمعة الساعى الغربية 2000

18. أحمد عبد اللاه رشدى عبد اللاه البحيرة 2000

19. محمد إبراهيم ناجى الجندى البحيرة 2000

20. عبدالله محمود رمضان محمد الشرقية 2000

21. هاجر ناصر السيد هاشم الشرقية 2000

22. عبدالحميد دياب عبدالحميد زايد كفر الشيخ 2000

23. جهاد سليمان السيد عبد المولى كفر الشيخ 2000

24. احمد سعيد محمد عامر الاسماعيلية 2000

25. محمد وليد محمد الدسوقى الاسماعيلية 2000

26. سندس احمد الدسوقى السويس 2000

27. سارة عبدالنبى محمد الشرقاوى جنوب سيناء 2000

28. احمد محمود احمد ابراهيم قنا 2000

29. عاصم زكريا عثمان عباس أسيوط 2000

30. اسراء خليل رضوان خليل الأقصر 2000

31. مصطفى هاشم مصطفى أبو النيل الغربية 1500

32. فاطمة أبو مدين احمد محمد الاسماعيلية 1500

33. تسابيح عبدالرحمن السعيد سعد البحيرة 1500

34. زينب محمود رفاعى شمس الدين القليوبية 1500

35. ابراهيم رافت عبدالنبى البيجاوى القليوبية 1500

36. اسماعيل محمود اسماعيل القليوبية 1500

37. محمد السيد إبراهيم أبراهيم أحمد الشرقية 1500

38. إبراهيم أحمد إبراهيم الغربية 1500

39. مى محمد حسن هنيدى الغربية 1500

40. عبدالله عبد الظاهر محمد أبو زيد الغربية 1500

ثانيا: الفائزون فى مسابقة حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم :



م الاسم العنوان المكافأة

1. أسماء عادل سيف المنيا 2000

2. نوران صبرى السيد محيى الشرقية 2000

3. نجوى عبد الصبور ابو المجد حسين الأقصر 2000

4. شهد محمد عثمان أحمد الدقهلية 2000

5. ريم سمير عبدالستار عبدالرازق كفر الشيخ 2000

6. دنيا هانى فاروق حامد الإسكندرية 2000

7. يوسف عماد السيد عبده الدقهلية 2000

8. عبد الرحمن محمود سيد محمود أسيوط 2000

9. عزام عماد دياب سوهاج 2000

10. عبدالله سليم محمود أسوان 2000

11. مريم الغزالى محمد محسن القليوبية 1500

12. روان اشرف عبد المعطى الغرباوى المنوفية 1500

13. طه بلال سيد احمد وهدان المنوفية 1500

14. محمد عبدالله محمد يونس الغربية 1500

15. عبدالرحمن أيمن مجيب محمود الغربية 1500

16. حبيبة هانى ماهر أحمد كفر الشيخ 1500

17. خالد محمد منتصر محمد الاسماعيلية 1500

18. جنة حسن حسن أحمد رمضان جنوب سيناء 1500

19. آية محمد ممدوح محمد اسماعيل قنا 1500

20. عمر سيد عمر محمد أسيوط 1500

ثالثا: الفائزون فى مسابقة حفظ نصف القرآن الكريم :



م الاسم العنوان المكافأة

1. رفيدة علاء عبدالجليل شوشة بورسعيد 1000

2. صفية علاء حامد السيد المنيا 1000

3. حمزة خالد جمال الدين جودة البحيرة 1000

4. سارة أحمد إبراهيم الدقهلية 1000

5. محمد خالد ثابت احمد قنا 1000

6. غادة رجب السعيد رجب الدقهلية 1000

7. الشاذلى منصور أحمد أسوان 1000

8. عبد الرحمن خالد طنطاوى أحمد المنوفية 1000

9. يوسف صالح على طه الغربية 1000

10. ندا إبراهيم متولى زايد كفر الشيخ 1000

11. حسن محمود عوض عبد العزيز الإسكندرية 1000

12. منتصر محمد منتصر محمد الاسماعيلية 1000

13. جنات أمير محمد عبد الحافظ البحيرة 1000

14. محمد عبدالجليل محمد الغريب جنوب سيناء 1000

15. ندى محمد محمود محمد أسيوط 1000

رابعا: الفائزون فى مسابقة حفظ ربع القرآن الكريم :

م الاسم العنوان المكافأة

1. هلال الزكى عبدالمنعم الدقهلية 750

2. عبدالرحمن عاصم عبدالحميد سوهاج 750

3. تيسير عيد حسن محمد أسيوط 750

4. محمد دياب عبدالحميد زايد كفر الشيخ 750

5. هاجر إبراهيم جمال بنى سويف 750

6. عائشة حسن محمد عبدالوهاب الشرقية 750

7. روناء محمد أبوزيد عيسى الشرقية 750

8. يوسف عبدالله توفيق عبدالله كفر الشيخ 750

9. منة الله وليد محمود عامر البحيرة 750

10. رحمة عبدالله حسن محمد منصور البحيرة 750

11. خديجة حسنى على محمد بورسعيد 750

12. معاذ علاء ثابت أحمد قنا 750

13. هاجر عبد الحليم عبد الغنى حميد قنا 750

14. ايثار عبد الحليم محمود احمد أسيوط 750

15. بسمة جلال أحمد رزق الشربينى سوهاج 750.

(31) فائزا فى مسابقة الأوقاف

لحفظ للقرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة

وأعلنت الأوقاف، أسماء الفائزين فى مسابقة الأوقاف لحفظ للقرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة لعام 2019م وجوائز كل منهم على النحو التالى :

أولا : الفائزون فى المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع معانى المفردات.

ثانيا : الفائزون فى المستوى الثانى حفظ نصف القرآن الكريم مع معانى المفردات.

ثالثًا : الفائزون فى المستوى الثالث حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم ( الجزء الثامن والعشرين، والتاسع والعشرين، والثلاثونّ ).

– المستوى الأول : حفظ القرآن الكريم كاملا مع معانى المفردات :

م الاسم المديرية المكافأة

1. عبد الرحمن عبد المنعم عبد اللاه طلب قنا 4000

2. محمد سلامة محمد البحيرة 3000

3. ياسمين محمد صلاح الدين أحمد على الجيزة 3000

4. زينب على محمد أحمد بنى سويف 3000

5. مريم زكى إبراهيم السيد الدقهلية 3000

6. إيمان وائل أحمد غريب نصر الشرقية 3000

7. محمد عبد الله محمد يوسف البحيرة 3000

8. محمد مجدى زكريا محمد أحمد بورسعيد 3000

9. أحمد محروس عبد الغفار عثمان الجيزة 2500

10. هاجر محمد توفيق سيد الجيزة 2500

11. على عبد الغفار محمد على كفر الشيخ 2500

12. أسماء إبراهيم السيد السيد الإسماعيلية 2500

13. عمرو محمد توفيق سيد الجيزة 2500

14. محمد عبده أحمد فرحات دمياط 2500

15. محمد أحمد حسن عبد الحليم الاسكندرية 2000

16. أسماء عرفات أحمد فهمى الدقهلية 2000

17. رغيد محمد السيد أحمد سعيد الجيزة 2000

18. محمد إبراهيم محمد حسن البحيرة 2000

19. محمود رمضان دربالة على الفيوم 1500

20. محمد جمال عبد العظيم محمد بنى سويف 1500

21. محمد كريم إبراهيم عبد الفضيل قنا 1500

22. عبد الرحمن محمد حماد الجيزة 1500

المستوى الثانى : حفظ نصف القرآن الكريم مع معانى المفردات :

م الاسم المديرية المكافأة

1. محمد وائل أحمد غريب الشرقية 2000

المستوى الثالث : حفظ ثلاثة أجزاء (قد سمع – تبارك – عمّ) :

م الاسم المديرية المكافأة

1. فارس أحمد حسن عبد الحليم الاسكندرية 1500

2. أحمد محمود بخيت إبراهيم الاسكندرية 1500

3. محمد مصطفى محمد حسن سوهاج 1500

4. كريم ربيع إبراهيم محمد الاسماعيلية 1000

5. عبد الرحمن إبراهيم جابر عبد الله بنى سويف 1000

6. هند شعبان كامل سيد بنى سويف 1000

7. جنات وليد محمد إسماعيل بنى سويف 1000

8. مصطفى محمد أحمد أبو القاسم بنى سويف 1000

مليون ومائتا ألف جنيه جوائز حفظة كتاب الله



وتشجيعًا على حفظ وفهم القرآن الكريم خصصت وزارة الأوقاف ما يزيد على مليون ومائتى ألف جنيه جوائز مسابقات القرآن الكريم لهذا العام

على النحو التالى :

أولا : جوائز المسابقة العالمية : ( مليون وعشرون ألف جنيه)

الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع التفسير وفهم المقاصد

1-المركز الأول (180000)

2-المركز الثاني(120000)

3- المركز الثالث (90000)

الفرع الثانى : حفظ القرآن الكريم كاملا مع الصوت الحسن

1-المركز الأول (150000)

2-المركز الثاني(120000)

3-المركز الثالث (90000)

الفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم كاملا (فرع الناشئة)

1-المركز الأول (120000)

2-المركز الثاني(80000)

3-المركز الثالث (70000)

ثانيا : جوائز المسابقة التشجيعية المحلية : (مائة وستة وأربعون ألف جنيه)

المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا

1- من المركز الأول حتى المركز العاشر جائزة كل منهم (3000)

2- من المركز الحادى عشر حتى المركز الثلاثين جائزة كل منهم (2000).

3- من المركز الحادى والثلاثين حتى المركز الأربعين جائزة كل منهم (1500).

المستوى الثانى حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم

1- من المركز الأول حتى المركز العاشر جائزة كل منهم (2000).

2- من المركز الحادى عشر حتى المركز العشرين جائزة كل منهم (1500).

المستوى الثالث حفظ نصف القرآن الكريم

-من المركز الأول حتى المركز الخامس عشر جائزة كل منهم (1500)

المستوى الرابع حفظ ربع القرآن الكريم

-من المركز الأول حتى المركز الخامس عشر جائزة كل منهم (1500)

ثالثا : مسابقة ذوى الاحتياجات الخاصة :( خمسة وستون ألفا وخمسمائة جنيه)

المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع معانى المفردات

1- المركز الأول جائزته (4000)

2- من المركز الثانى حتى المركز الثامن جائزة كل منهم (3000)

3- من المركز التاسع حتى المركز الرابع عشر جائزة كل منهم (2500).

4- من المركز الخامس عشر حتى المركز الثامن عشر جائزة كل منهم (2000).

5- من المركز التاسع عشر حتى المركز الثانى والعشرين جائزة كل منهم (1500)

المستوى الثانى حفظ نصف القرآن الكريم كاملا مع معانى المفردات

– المركز الأول جائزته (2000).

المستوى الثالث حفظ ثلاثة أجزاء (الجزء الثامن والعشرين، والتاسع والعشرين، والثلاثون).

1- من المركز الأول حتى المركز الثالث (جائزة كل منهم 1500).

2- من المركز الرابع حتى المركز الثامن جائزة كل منهم (1000).