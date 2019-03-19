video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس الغد حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 10:24 ص
الأرصاد: طقس الغد حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب ـ أسامة عبد الحميد
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدًا الأربعاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر، مما يؤدى الى اضطراب الملاحه البحريه هناك.

وعن حالة البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب ، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة ، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارا بمعظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الارصاد

ارصاد

حالة الطقس

الطقس

درجات الحرارة

درجة الحرارة

حالة الجو




لا تفوتك
طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة