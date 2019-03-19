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الأرصاد: تحسن بحالة الجو ونعيش طقس ربيعى جميل حتى نهاية الأسبوع

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:22 م
الأرصاد: تحسن بحالة الجو ونعيش طقس ربيعى جميل حتى نهاية الأسبوع الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تحسن الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع ، حيث من المتوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على حنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

 

وأضاف عبد العال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا ظواهر جوية حتى نهاية الأسبوع سوى الشبورة المائية التى تكون كثيفة بعض الأحيان على الطرق، مطمئنا المواطنين: "نعيش أجواء ربيعية جميلة".

 

وناشد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين باستمرار ارتداء الملابس الثقيلة خاصة أثناء فترات الليل نظرا لاستمرار برودة الأجواء على كافة الأنحاء تجنبا للتعرض لنزلات البرد، فضلا عن مناشدة السائقين توخى الحذر من الشبورة فى الصباح الباكر باتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.


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