افتتاح 5 مساجد و8 منازل بعد الإنتهاء من إعادة إعمارهم بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من إعادة إعمار 8 منازل و 5 مساجد بالتنسيق بين جمعية الأورمان ومديرية التضامن الإجتماعى، وذلك بمركزى الحسينية والقرين فى إطار تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للأسر الأكثر احتياجاً .

قام محمد كمال وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية، وسيد رجب مدير فرع جمعية الأورمان بالشرقية، بافتتاح 5 مساجد وهم "مسجد العبسى – مسجد العكاشات - مسجد الرحمن - مسجد عمرو بن العاص"، بمدينة القرين ومسجد عطية غانم بعزبة عرابى مفارق أبونصار بمركز الحسينية، بالإضافة إلى افتتاح 8 منازل للأسر الأولى بالرعاية بعزبة عرابى التابعة لمفارق أبونصار بمركز الحسينة بعد الإنتهاء من إعادة إعمارهم وتأهيلهم بالتنسيق بين فرع جمعية الأورمان بالشرقية ومديرية التضامن الإجتماعى .

ومن جانبه أوضح سيد رجب مدير فرع جمعية الأورمان بالشرقية أنه تم الإنتهاء من إعادة إعمار شامل لعدد 8 منازل و 5 مساجد بمركزى الحسينية و القرين وتنفيذ إعادة تأهيل لأعمال السقف و الخشب والمحارة وتركيب الكهرباء الداخلية ووصلات المياه و الشبابيك والدهانات و السيراميك بهدف توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.