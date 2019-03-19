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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 7 قطاعات

الثلاثاء، 19 مارس 2019 09:58 ص
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 7 قطاعات بورصة الكويت
كتب ـ هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعات 7 قطاعات على رأسها قطاع البنوك .

 

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.5% رابحا عدد 27.010 نقطة ليصل إلى مستوى 5399.89 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.72% رابحا عدد 41.180 نقطة ليصل إلى مستوى 5730.48 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% رابحا عدد 6.580 نقطة ليصل إلى مستوى 4785.50 نقطة.

 

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 102.9 مليون سهم بقيمة 22.6 مليون دينار كويتى عبر 3220 صفقة.

 

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.72%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، ثم قطاعى السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.91%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.10%.

 

وجاء سهم "التعمير" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.33%، تليه الإنماء بنسبة 5.29%، ثم تنظيف بنسبة 5.08%، فيما تصدر سهم "سكب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.50% ثم بيان بنسبة 8.50%، ثم صلبوخ بنسبة 7.89%.


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