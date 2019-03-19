ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 7 قطاعات

كتب ـ هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعات 7 قطاعات على رأسها قطاع البنوك .

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.5% رابحا عدد 27.010 نقطة ليصل إلى مستوى 5399.89 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.72% رابحا عدد 41.180 نقطة ليصل إلى مستوى 5730.48 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% رابحا عدد 6.580 نقطة ليصل إلى مستوى 4785.50 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 102.9 مليون سهم بقيمة 22.6 مليون دينار كويتى عبر 3220 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.72%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، ثم قطاعى السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.91%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.10%.

وجاء سهم "التعمير" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.33%، تليه الإنماء بنسبة 5.29%، ثم تنظيف بنسبة 5.08%، فيما تصدر سهم "سكب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.50% ثم بيان بنسبة 8.50%، ثم صلبوخ بنسبة 7.89%.