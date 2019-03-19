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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إقليم "بابوا" بإندونيسيا لـ 89 صريعا و159 مصابا

الثلاثاء، 19 مارس 2019 10:53 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إقليم "بابوا" بإندونيسيا لـ 89 صريعا و159 مصابا فيضانات ـ صورة أرشيفية
جاكرتا (أ ش أ)
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أعلن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث فى إندونيسيا سوتوبو بورو نوجروهو اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التى اجتاحت إقليم "بابوا" الواقع شرق البلاد مؤخرا إلى 89 صريعا و159 مصابا.

وقال نوجروهو - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن 74 شخصا مازالوا فى عداد المفقودين، مشيرا إلى أن مياه الفيضانات قد غمرت مئات المنازل ودمرت العديد من الطرق والجسور وهو ما يعيق جهود الإغاثة والإنقاذ الجارية.

ورجح المسؤول الإندونيسى ارتفاع عدد القتلى والمصابين، وذلك بسبب عدم الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة حتى الآن كما أشار إلى أن أكثر من 4 آلاف شخص يتواجدون حاليا فى مراكز إيواء مؤقتة.

يذكر أن منطقة "سينتانى" القريبة من العاصمة الإقليمية "جايابورا" قد تعرضت لأمطار غزيرة مفاجئة مما تسبب فى حدوث فيضانات عارمة.

 


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