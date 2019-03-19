ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود 10 قطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% رابحاً عدد 5.79 نقطة ليغلق عند مستوى 8658.95 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.27% رابحا عدد 9.80 نقطة ليغلق عند مستوى 3691.76 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 177.6 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 88 شركة، فيما تراجعت 93 شركة.

وارتفعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الرأسمالية بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.07%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.99%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.86%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.80%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%.