ارتفاع المؤشر العام لسوق دبى المالى بختام التعاملات مدفوعا بقطاع الاتصالات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% رابحا عدد 21.61 نقطة ليغلق عند مستوى 2641.43 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 109.8 مليون سهم محققة ما قيمته 242.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2727 صفقة لـ34 سهما، وارتفع 13 سهما، فيما انخفضت 17 سهماً، واستقر 4 سهم.

وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.69%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.85%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.57%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.17%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 8.36%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 2.75%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.76%، ثم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.62%.