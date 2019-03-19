إقامة 6 صوامع جديدة فى الشرقية بطاقة 5 آلاف طن

الشرقية - إيمان مهنى

إستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لبحث ومناقشة إنشاء وإقامة 6 صوامع حقلية جديدة بطاقه إستيعابية 5 آلاف طن لكل صومعه بمراكز "أبو كبير – منيا القمح – أبو حماد – الزقازيق" بهدف إستبدال الشون بمختلف أنواعها سواء حكومية أو خاصة للحفاظ على القمح المورد من العوامل الجوية ولتقليل نسبة الفاقد من الحبوب المخزنة ، فى حضورالأستاذه فايزه عبد الرحمن مدير مديرية التموين بالشرقية .

أوضح اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أن مشروع إنشاء صوامع حقلية قريبة من مراكز التجميع للمزارعين تعمل على توفير تكاليف النقل لهم وتخفف من أعبائهم حتى يمكن تجميع المحاصيل بشكل أفضل تعزيزاً لعمليات التوريد.

وأضافت فايزة عبد الرحمن مدير مديرية التموين بالشرقية، أنه تم إعداد خطة عمل متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإستقبال موسم القمح لهذا العام والتأكد من جاهزية الشون المطورة والصوامع المخصصة لإستقبال محصول القمح وتقليل نسبة الفاقد و الحفاظ على القمح المورد.

وفى السياق ذاته، قام قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة كمال البلتاجى رئيس القطاع بحملة تموينية على المخابز بمدينة بلبيس للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، وتم تحرير 10 تقارير مخالفات ضد أصحاب المخابز لإنتاج خبز ناقص وزن ولعدم نظافة معدات العجين ولإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات التموينية.

كما قامت إدارة تموين منيا القمح بحملة تفتيشية على المخابز برئاسة على عبدالمحسن، وأسفرت عن تحرير 29 تقرير ضد أصحاب المخابز المخالفة.

كذلك إدارة تموين الحسينية بحملة تفتيشية على التجار التموين والمخابز برئاسة عبدالكريم عوض الله وأسفرت عن تحرير المحاضر الأتية

محضر رقم ١٤٢ ج الحسينيه ضد تاجر تموينى عدم إعلان عن اسعار، محضر رقم ١٤٣ ج الحسينيه ضد تاجر تموينى عدم ممارسه النشاط، محضر رقم ١٤٤ ج الحسينيه ضد تاجر تموينى عدم ممارسه النشاط، محضر رقم ١٤٥ ج الحسينيه ضد تاجر تموينى عدم ممارسه النشاط، محضر رقم ١٤٦ ج الحسينيه ضد مشروع جمعيتى عدم إعلان عن اسعار.