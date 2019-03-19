إحالة ممرضة بمستشفى الشلاتين للمحاكة لتزوير تقارير طبية من التأمين الصحى

أمرت المستشارة أمانى الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة "ع. ا. م" فنية تمريض بمستشفى الشلاتين المركزى بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر للمحاكمة التأديبية وذلك لانقطاعها عن العمل وتزوير التقارير الطبية الصادرة لها من اللجان الطبية المختصة بالتأمين الصحى فى محاولة لتقنين وضعها خلال الانقطاع.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة الإدارية بالقصير، بشأن الواقعة فى القضية رقم 189 لسنة 2018 بمعرفة عبدالعزيز العزالى وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار أيمن شوقى مدير النيابة، أن المذكورة قامت بتزوير عدة تقارير طبية صادرة لها عن طريق التعديل فى مدد الإجازات الممنوحة لها، وانقطاعها عن العمل خلال تلك المدد بالمخالفة للقانون وذلك على النحو التالى، قامت بالتعديل والتلاعب فى قرار الإجازة المرضية الصادر من اللجنة الطبية العامة بالغردقة رقم 1858 جلسة رقم 55 لسنة 2018 بجعل مدة الإجازة الممنوحة لها من 26/3/2018 حتى 28/4/2018 بدلًا من الإجازة الفعلية الممنوحة لها من اللجنة من 26/3/2018 حتى 18/4/2018 وقدمتها لجهة عملها سترًا لواقعة إنقطاعها عن العمل فى الفترة من 19/4/2018 حتى 28/4/2018.

كما انقطعت عن العمل بمستشفى الشلاتين المركزى وتمارضت خلال الفترة من 19/4/2018 حتى 28/4/2018 بالمخالفة للقانون، وقامت بالتعديل والتلاعب فى قرار الإجازة المرضية الصادر من اللجنة الطبية العامة بالغردقة رقم 2434 جلسة رقم 74 لسنة 2018 بجعل مدة الإجازة الممنوحة لها من 29/4/2018 حتى 24/5/2018 بدلًا من الإجازة الفعلية الممنوحة لها من اللجنة من 29/4/2018 حتى 14/5/2018 وقدمتها لجهة عملها سترًا لواقعة انقطاعها عن العمل فى الفترة من 15/5/2018 حتى 24/5/2018.

كما انقطعت عن العمل بمستشفى الشلاتين المركزى وتمارضت خلال الفترة من 15/5/2018 حتى 24/5/2018 بالمخالفة للقانون، كذلك إنقطعت عن العمل بمستشفى الشلاتين المركزى وتمارضت خلال الفترة من 29/5/2018 حتى 10/6/2018 بالمخالفة للقانون.

كما كشفت التحقيقات، تورطها فى اصطناع تقرير طبى منسوب للجنة الطبية العامة بالقاهرة، جارى تحديد مسئوليتها الجنائية والتأديبية بشأنه.

وأمرت النيابة، إنفاذا للقانون بعدم ترقية المحالة أوقبول استقالتها، أو إحالتها للمعاش المبكر، قبل صدور حكم فى الدعوي.