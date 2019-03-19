إجلاء المئات من جرحى داعش بالباغوز..سوريا الديمقراطية: تعاملنا بإنسانية

كتب : أحمد جمعة

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية إجلاء مئات الجرحى والمصابين من إرهابيى داعش بعد سيطرتها على مخيم الباغوز فى أقصى الشرق السورى.

وقال مدير المركز الاعلامى لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالى، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، ان القوات الكردية تعاملت بانسانية من إرهابيى داعش وأخرجتهم من الباغوز.

كان مسؤول إعلامى بقوات سوريا الديمقراطية قد قال إن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت سيطرة تامة على مخيم كان يتحصن فيه مقاتلو تنظيم داعش الإرهابى فى الباغوز قرب الحدود العراقية لكن العملية لم تنته بعد.