"أورمان المنوفية" تنظم 5 معارض للأثاث المنزلى والأجهزة الكهربية بالمجان

المنوفية – محمود شاكر

أعلن عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، تنظيم 5 معارض للأثاث والأجهزة المنزلية بالمجان فى قرية ميت البيضا مركز الباجور، وكفر الفرعونية وشنواى بأشمون وبرهيم مركز منوف بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية .

وقال درغام، إن المعارض تضم أجهزة منزلية معمرة " ثلاجات، غسالات، تليفزيونات، بوتاجازات، أنتريهات، مطابخ، غرف سفرة، غرف نوم، سجاد، مفروشات، مراتب " يتم توزيعها بالمجان على حسب إحتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة، مؤكدًا على أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضأمن الإجتماعى .

من جانبه أشاد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه المعارض التى تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكدًا على تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر .