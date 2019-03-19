أهالى المنوفية يشيعون جثمان أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر بقرية رملة الانجب

المنوفية - محمد فتحى

شيع، منذ قليل، المئات من أهالى قرية رملة الانجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جنازة نفسية محمد قنديل 69 عاما أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر، التى توفيت داخل منزلها مكبلة من اليدين والقدمين، وبها إصابات بالرأس، وذلك فى ظل ظروف غامضة، وذلك عقب صدور قرار من النيابة العامة بمركز أشمون، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، بدفن الجثمان، عقب معاينة مسرح الجريمة، حيث خرجت الجنازة من المنزل وتمت الصلاة عليها بالمسجد الكبير بالقرية، وتم التوجه على الفور إلى المقابر ودفنها بمقابر العائلة وسط تواجد أمنى مكثف من قبل قوات الأمن.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بعثور أهالى قرية رملة الانجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة نفيسة محمد قنديل 69 عاما أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر داخل منزلها، مكبلة من أيديها وأرجلها وبها إصابات بالرأس.