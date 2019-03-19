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أنصار زعيم المعارضة فى فنزويلا يستولون على مقار دبلوماسية فى الولايات المتحدة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:59 م
أنصار زعيم المعارضة فى فنزويلا يستولون على مقار دبلوماسية فى الولايات المتحدة خوان جوايدو
واشنطن (أ ش أ)
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قال كارلوس فيكيو مبعوث المعارضة الفنزويلية إلى الولايات المتحدة إن ممثلين عن خوان جوايدو زعيم المعارضة، استولوا على ثلاثة مقرات دبلوماسية فنزويلية فى الولايات المتحدة.

وأضاف فيكيو أن المعارضة سيطرت على مبنيين يتبعان لوزارة الدفاع الفنزويلية فى واشنطن ومبنى قنصلى فى نيويورك، وأن المعارضة تتوقع السيطرة على السفارة فى واشنطن "فى الأيام القادمة".

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية عن فيكيو قوله إننا "نتخذ تلك الخطوات للحفاظ على الأصول المملوكة للفنزويليين هنا فى هذا البلد"، موضحا أن 12 من بين 55 موظفا، قرروا البقاء فى الولايات المتحدة ودعم جوايدو، وسيعملون فى مبنى الملحق العسكرى الذى يقع فى ضاحية كالوراما فى واشنطن.

واندلعت أزمة فى فنزويلا بعدما أعلن خوان جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية التى تسيطر عليها المعارضة، فى يناير الماضى تنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

 


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