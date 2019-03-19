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أمن الجيزة يفرض سيطرته بمنطقة اوسيم بعد مقتل 5 أشخاص وإصابة ضابط وأمين شرطة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:03 م
أمن الجيزة يفرض سيطرته بمنطقة اوسيم بعد مقتل 5 أشخاص وإصابة ضابط وأمين شرطة قوات أمنية-أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف
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مذبحة اوسيم

 
سيطرت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة على إطلاق النار الذى شهدته منطقة كوبرى الصفيرة بأوسيم، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة ضابط وأمين شرطة، وتم تعيين خدمات أمنية بموقع الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. 
 
وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى محل الواقعة، كما انتقل فريق من النيابة لمناظرة جثث الضحايا، ومعاينة موقع الحادث. 
 
تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عامل أطلق النار خلال المشاجرة مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.
 
وخلال محاولة القوة الأمنية السيطرة على المتهم أطلق العامل النار مما أسفر عن إصابة ضابط وأمين شرطة، ولقى المتهم مصرعه خلال تبادل إطلاق النار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية،  وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 

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