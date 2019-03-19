أسهم أوروبا مستقرة والأنظار على اجتماع المركزى الأمريكى وبريكست

رويترز

تراوحت الأسهم الأوروبية بين الثبات والارتفاع الطفيف عند الفتح اليوم الثلاثاء فى ظل تحركات حذرة للمستثمرين قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) بينما توقفت محاولة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الثالثة للحصول على اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبى من خلال البرلمان فى الوقت الراهن.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 0806 بتوقيت جرينتش بعد 4 جلسات من المكاسب القوية، بينما ارتفع المؤشر داكس الألمانى بأقل من 0.05% وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى 0.1%.

ويبدأ اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى اليوم الثلاثاء ويستمر ليومين مع توقع أسواق المال أن يعزز البنك المركزى الأمريكى نهجه الذى يميل إلى التيسير النقدى حيال أى رفع جديد لأسعار الفائدة.

وانخفض قطاع البنوك الشديد التأثر بأسعار الفائدة 0.2%، بعد أن قفز ما يزيد عن نقطة مئوية كاملة من حيث القيمة أمس الاثنين بعد تأكيد عقد محادثات اندماج بين دويتشه بنك وكومرتس بنك.

وأُحبطت خطط رئيسة الوزراء البريطانية ماى للخروج من الاتحاد الأوروبى أمس الاثنين عندما قرر رئيس البرلمان أنه لا يمكنها أن تُخضع اتفاقها للخروج لتصويت جديد إذا لم يتم طرحه فى شكل مختلف جوهريا.

وقال ستيف باركلى وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء إن القرار يعنى أنه لن يكون هناك تصويت هذا الأسبوع.