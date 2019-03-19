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أسعار الدولار تواصل الهبوط والعملة الأمريكية تسجل 17.27 جنيه

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:42 م
أسعار الدولار تواصل الهبوط والعملة الأمريكية تسجل 17.27 جنيه الدولار
كتب – إسلام سعيد
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واصلت أسعار الدولار انخفاضها فى السوق المصرفى المصرى، حيث تراجع الدولار منذ أمس الاثنين قرابة 6 قروش لتسجل العملة الأمريكية "الدولار" 17.27 جنيه فى البنك الأهلى بالنسبة للشراء و17.37 جنيها كسعر البيع.

 

وينشر اليوم السابع أسعار الدولار فى كافة البنوك عقب انخفاضها:

البنك المركزى:
 

شراء 17.26 جنيه

البيع:17.39 جنيه

 

البنك الأهلى اليونانى:

شراء : 17.28 جنيه

بيع: 17.38 جنيه

 

بنك البركة:

شراء : 17.28 جنيه

بيع: 17.38 جنيه

 

البنك التجارى الدولى:

شراء : 17.25 جنيه

بيع:17.35 جنيه

 

بنك مصر:

شراء: 17.27 جنيه

بيع : 17.37 جنيه

 

بنك عودة:

شراء: 17.26 جنيه

بيع: 17:36جنيه

 

المصرف المتحد

شراء: 17.26 جنيه

بيع: 17:36جنيه

 

بنك قناة السويس:

شراء: 17.26 جنيه

بيع: 17:36جنيه

 

كريدى اجريكول:

شراء: 17.26 جنيه

بيع: 17:36جنيه

 

البنك العربى الأفريقى الدولى:

شراء: 17.26 جنيه

بيع: 17:36جنيه


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