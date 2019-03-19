أسعار الدولار تواصل الهبوط والعملة الأمريكية تسجل 17.27 جنيه

واصلت أسعار الدولار انخفاضها فى السوق المصرفى المصرى، حيث تراجع الدولار منذ أمس الاثنين قرابة 6 قروش لتسجل العملة الأمريكية "الدولار" 17.27 جنيه فى البنك الأهلى بالنسبة للشراء و17.37 جنيها كسعر البيع.
وينشر اليوم السابع أسعار الدولار فى كافة البنوك عقب انخفاضها:
البنك المركزى:
شراء 17.26 جنيه
البيع:17.39 جنيه
البنك الأهلى اليونانى:
شراء : 17.28 جنيه
بيع: 17.38 جنيه
بنك البركة:
شراء : 17.28 جنيه
بيع: 17.38 جنيه
البنك التجارى الدولى:
شراء : 17.25 جنيه
بيع:17.35 جنيه
بنك مصر:
شراء: 17.27 جنيه
بيع : 17.37 جنيه
بنك عودة:
شراء: 17.26 جنيه
بيع: 17:36جنيه
المصرف المتحد
شراء: 17.26 جنيه
بيع: 17:36جنيه
بنك قناة السويس:
شراء: 17.26 جنيه
بيع: 17:36جنيه
كريدى اجريكول:
شراء: 17.26 جنيه
بيع: 17:36جنيه
البنك العربى الأفريقى الدولى:
شراء: 17.26 جنيه
بيع: 17:36جنيه
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