أسعار الدولار تواصل الهبوط والعملة الأمريكية تسجل 17.27 جنيه

كتب – إسلام سعيد

واصلت أسعار الدولار انخفاضها فى السوق المصرفى المصرى، حيث تراجع الدولار منذ أمس الاثنين قرابة 6 قروش لتسجل العملة الأمريكية "الدولار" 17.27 جنيه فى البنك الأهلى بالنسبة للشراء و17.37 جنيها كسعر البيع.

وينشر اليوم السابع أسعار الدولار فى كافة البنوك عقب انخفاضها:

البنك المركزى:



شراء 17.26 جنيه

البيع:17.39 جنيه

البنك الأهلى اليونانى:

شراء : 17.28 جنيه

بيع: 17.38 جنيه

بنك البركة:

شراء : 17.28 جنيه

بيع: 17.38 جنيه

البنك التجارى الدولى:

شراء : 17.25 جنيه

بيع:17.35 جنيه

بنك مصر:

شراء: 17.27 جنيه

بيع : 17.37 جنيه

بنك عودة:

شراء: 17.26 جنيه

بيع: 17:36جنيه

المصرف المتحد

شراء: 17.26 جنيه

بيع: 17:36جنيه

بنك قناة السويس:

شراء: 17.26 جنيه

بيع: 17:36جنيه

كريدى اجريكول:

شراء: 17.26 جنيه

بيع: 17:36جنيه

البنك العربى الأفريقى الدولى:

شراء: 17.26 جنيه

بيع: 17:36جنيه