"أزمة أخلاقية"..تليجراف: بريطانيا تعتمد على أطباء من دول تحتاجهم منها مصر

كتبت ــ رباب فتحى

قالت صحيفة "تليجراف" إن بريطانيا تستورد الآن أطباء أكثر مما يتم تدربهم فى البلاد، وفقًا لأرقام جديدة تُظهر ارتفاعًا حادًا في أعداد المعينين من الخارج.

وقال سيمون ستيفنز، رئيس دائرة الصحة الوطنية، إن الخدمة الصحية يجب أن تتوقف عن "سحب المهنيين الصحيين الذين تحتاجهم بلدانهم ذات الدخل المنخفض" وسط تحذيرات من أزمة أخلاقية متزايدة.

وتوضح الأرقام الصادرة عن المجلس الطبي العام (GMC)، أن 53 % من الذين انضموا إلى القطاع الطبى العام الماضى كانوا من خارج البلاد - ارتفاعًا من 39 % في عام 2015.

ومن ناحية أخرى، قال جراح السرطان البروفيسور جيه ميريون توماس أمس فى مؤتمر في لندن: "أعتقد أن هناك مشكلة أخلاقية هنا. نحن نصطاد الأطباء من الخارج وقمنا بذلك منذ عقود."

وأضاف قائلا، "إنهم قادمون من بلدان تم تدريبهم فيها على نفقة العامة، وحيث توجد حاجة ماسة إليهم للبقاء هناك".

وقال "على سبيل المثال ، نقوم بإفراغ رومانيا من الأطباء.. إنهم قادمون من أوروبا الشرقية ، إنهم يأتون من باكستان والهند ومصر كما يأتون من نيجيريا".

تشير الأرقام إلى أنه في العام الماضي انضم 8115 طبيبًا إلى السجل الطبي بعد التدريب في الخارج ، إلى جانب 7186 طبيبًا من كليات الطب في المملكة المتحدة. هذه هي المرة الأولى منذ عام 2006 التي يفوق فيها عدد الأطباء الأجانب عدد الممرضات والأطباء البريطانيين الذين ينضمون إلى السجل.

وقال البروفيسور توماس إن الاتجاه ، إلى جانب انخفاض نسبة الأطباء المبتدئين الذين يتقدمون إلى التدريب المتخصص، "وصفة لكارثة مطلقة".