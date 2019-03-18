وزير القوى العاملة: نبحث عمل بوليصة تأمين على العمالة المصرية بالخارج

كتب محمود راغب

بحث محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، مع مسئول بإحدى شركات التأمين المصرية، مدى إمكانية عمل بوليصة تأمين مناسبة للعمالة المصرية بالخارج، تغطى مصاريف نقل جثمان العامل حال وفاته بدولة العمل، فضلا علي تذكرة سفر للمرافق للجثمان، ومبلغ من المال يصرف لأسرة المتوفى.

وطلب الوزير من المسئول وضع الأطر اللازمة وآلية التنفيذ فى هذا الخصوص خلال الأسبوع الحالى لتوفير الحماية المالية للعمال المصريين بالخارج، من خلال بوليصة تأمين لكل عامل.

وأصدر الوزير توجيهات عاجلة للمسئولين المختصين بالوزارة بإعداد منظومة الكترونية تغطي من خلال مركز معلومات الوزارة بالتعاون مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات ، فضلا عن المستشارين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، البيانات الكاملة، بحيث تشمل بجانب عقود العمل بيان عنوان العامل واسم الشركة التى يعمل بها بدولة العمل، وعنوانه فى مصر، وأرقام تليفونات الأقارب من الدرجة الأولى.

وكان عدد من أبناء الجالية المصرية بالكويت قد عقدوا اجتماعا مع وزير القوي العاملة محمد سعفان، خلال تواجده بدولة الكويت الأسبوع الماضى، وطلبوا منه تفعيل وثيقة تأمين للعمالة المصرية بالدولة، من خلال شركات التأمين المصرية.

وجاء التحرك الفورى من الوزير بعقد اجتماع مع مسئول شركة التأمين علي الحياة لدراسة إمكانية وضع السبل والحلول كى تغطى بوليصة التأمين الأخطار التى قد يتعرض لها العامل، مع إمكان تطبيق المقترح على جميع العمالة المصرية بجميع الدول المتواجدين بها سواء كانت عربية أو إفريقية أو أجنبية.