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وزير الطيران يلتقى رؤساء مجالس إدارات شركات "البالون الطائر"

الإثنين، 18 مارس 2019 04:16 م
وزير الطيران يلتقى رؤساء مجالس إدارات شركات "البالون الطائر" الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني
كتب محمود عبد الغنى
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التقى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، رؤساء مجالس إدارات شركات البالون الطائر  بمصر،  بحضور الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدنى، والطيار أحمد جنينة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار طارق فوزى،  رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.

 

وخلال اللقاء استمع وزير الطيران إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذا النشاط لدراستها والعمل على إيجاد الحلول المناسبه لها، كما إطلع على الأراء والمقترحات المقدمه من جانبهم لدعم وتطوير نشاط البالون الطائر فى مصر.

وأصدر وزير الطيران،  قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الطيار طارق فوزي،  رئيس الشركة المصرية للمطارات وعضوية جميع رؤساء شركات البالون لدراسة نظم التشغيل وكيفية تطويرها مع الحفاظ على تحقيق أعلى معدلات الأمان وفقاً لتشريعات ومحددات سلطة الطيران المدني المصرى.

 

كما وجه الفريق يونس المصري بضرورة وضع آلية ومنهجية عمل موحدة لكافة شركات البالون للنهوض والإرتقاء بمستوى أداء البالون الطائر وزيادة قدرته على المنافسة العالمية من أجل تشجيع سياحة البالون  بمصر  مع  المحافظه على السلامة الجوية وأمن الطيران بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.

 

وأصدر وزير الطيران، تعليماته بأن يكون هذا النشاط تحت اشراف الشركه القابضه للمطارات والملاحه الجويه وأن تكون سلطة الطيران المدنى هى الجهة المسئوله عن المراجعة والتفتيش على اتباع  اجراءات السلامة بالنسبه لتلك الشركات ، وإعتبار الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران،  هي الجهة المختصة بتدريب طياري البالون لما تتمتع به الأكاديمية من منهجية عالية في التدريب  النظرى والعملى .


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