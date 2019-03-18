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الإثنين، 18 مارس 2019 02:29 م
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وزير الزراعة يوجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير مستشفى الزراعيين

الإثنين، 18 مارس 2019 02:10 م
وزير الزراعة يوجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير مستشفى الزراعيين الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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وجه الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور مصطفى بيومى مدير مستشفى الزراعيين، باتخاذ الخطوات والإجراءات العاجلة لتطوير المستشفى، وتقديم خدمات متميزة للمرضى.
 
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المستشفى، والذى عقد لاستعراض الموقف الحالي لها، وبحث سبل التطوير والتحديث ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.
 
وأكد وزير الزراعة على ضرورة تقديم خدمات علاجية بقدر عالى من الكفاءة والجودة، والاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، والعمل على رفع كفاءة العاملين بالإدارة الصحية على كافة المستويات، والخضوع لعمليات المتابعة والتقييم لتحسين الأداء، لافتاً الى أهمية التركيز على مطابقة كافة التجهيزات لمعايير الجودة ومكافحة العدوى.
 
ومن المقرر أن  تشمل خطة التطوير رفع كفاءة أقسام الاستقبال والطوارئ، والحالات الحرجة، فضلاً عن دعم المستشفى بأجهزة الأشعة الحديثة وأسرة مجهزة، فضلاً عن صيانة الأجهزة والمعدات المعطلة ورفع كفاءتها.
 
 
 

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