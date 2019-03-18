وزير التعليم العالى: نمتلك بنية تحتية قوية فى البحث العلمى.. و"بنصرف"

كتب محسن البديوى

قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر تمتلك بنية تحتية كبيرة وقوية فى البحث العلمى، حيث يوجد بها 135 ألف باحث، و 50 جامعة حكومية وخاصة، و 25 مركزا ومعهد بحثى.

وأضافت خلال حوارها فى البث المشترك، لقنوات الحياة وON E وCBC، وDMC، مع الإعلامى وائل الإبراشى، والإعلامية إيمان الحصرى، أن البحث العلمى يتحكم فى اقتصاديات الدول، مستطردًا: "إحنا مستوردين للتكنولوجيا، ويجب استغلال القوى البشرية والبنية التحتية وتحويل ذلك ليصبح طاقة انتاجية من خلال إنشاء الشركات".

وواصل: " إحنا كدولة نصرف على البحث العلمى، وهناك مصادر تمويل سواء فى المعاهد البحثية أو الجامعات، ولكن هنا حلقة مفقودة بعد عمل البحث، وكيفية تحويله لمنتج أو خدمة صحية، ودخول الذكاء الصناعى لمجال الصحة سيغيره تمامًا، والدنيا اختلفت تمامًا، ودخول تكنولوجيا الجيل الخامس سيسمح بإجراء العمليات عبر القارات، فى مستشفيات على بعد آلاف الأميال".

وأشار إلى أن حظوظ البحث العلمى فى إيجاد فرص تمويلية فى مصر "منعدم"، مضيفًا أن الدولة تسعى لتسهيل بيئة البحث العلمى ومساعدة آلاف الباحثين، من خلال قانون "حوافز التكنولوجيا والعلوم والابتكار"، يتيح لأى باحث إنشاء شركة.