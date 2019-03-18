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وزير الإعلام اليمنى: الحوثيون يكثفون عمليات تجنيد الأطفال

الإثنين، 18 مارس 2019 03:33 م
وزير الإعلام اليمنى: الحوثيون يكثفون عمليات تجنيد الأطفال وزير الإعلام اليمنى
إيمان حنا
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أكد وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر"، أن المليشيا الحوثية الإيرانية تكثف عملية تجنيد الأطفال بالإكراه في مناطق سيطرتها تحت الضغط والتهديد لأسرهم، وتقتادهم لدورات ثقافية وعسكرية لعدة أشهر، وتذهب بالبعض إلى جبهات القتال ليعودوا لأهاليهم جثث هامدة دون أن يستطيع أهاليهم الكلام خوفاً من القتل أو الاختطاف.

ودعا الأريانى الآباء والأمهات إلى ضرورة توعية أبنائهم لتجنب وقوعهم فريسة سهلة بيد المليشيا الحوثية الإيرانية، أما من يتم إجبارهم على القتال في صف المليشيا سواء من الأطفال أو المواطنين فعليهم النجاة بأرواحهم وترك مواقعهم في صفوف المليشيا وتسليم أنفسهم لقوات الجيش الوطني وسيلقون الرعاية الكاملة.

وأكد أن المليشيا الحوثية كلفت من يسمون بـ"المشرفين الثقافيين" في المحافظات والمديريات والأحياء لمهمة استقطاب وتجنيد الأطفال بالقوة والإكراه، وكثفت محاضراتها في "ثقافة الاستشهاد" وذلك في إطار مساعيها لاستقطاب مقاتلين جدد بعد خسائرها الكبيرة وفشل ما تسميها حملات النفير والتعبئة القبلية.


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