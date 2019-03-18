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وزير الأوقاف: مصر قادرة على صياغة نظرية إنسانية عصرية متفردة

الإثنين، 18 مارس 2019 10:14 ص
وزير الأوقاف: مصر قادرة على صياغة نظرية إنسانية عصرية متفردة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
كتب إسماعيل رفعت
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رحب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الإنسانى، مؤكدا أن مصر قادرة ومؤهلة لصياغة نظرية إنسانية عصرية، متفردة تنبثق من رحم ثقافتنا الإسلامية الراقية ، وتقوم هذه النظرية على إنصاف الآخر، وقبول التنوع، والإيمان بالتعددية، وحق الناس جميعا في الحياة الكريمة، واحترام خصوصية الآخر الحضارية والثقافية، واحترام عاداته وتقاليده، والإيمان بأن التنوع قوة وثراء، ونبذ كل ألوان العنف والكراهية والتطرف والإرهاب.
 
وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية أن الدعوة التى أطلقها الرئيس تؤكد احترام آدمية الإنسان لكونه إنسانا بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه أو عرقه أو لغته، وتبنى لغة الحوار والتواصل للقضاء على كل سبل الكراهية والصدام، والتعاون من أجل نشر السلام العالمى، وترسخ أسس العيش الإنسانى الكريم المشترك، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة للجميع.
 

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