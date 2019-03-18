وزيرة التضامن ومحافظ أسوان يفتتحان معرض "ديارنا" بمشاركة 40 عارضا من الشباب

أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح

افتتحت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الاثنين، معرض ديارنا لمنتجات الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية، والذى تنظمه وزارة التضامن بالتعاون مع محافظة أسوان، بحديقة درة النيل أمام مبنى ديوان عام المحافظة، فى الفترة من 16 وحتى 26 مارس الحالى، على هامش فعاليات ملتقى الشباب العربى والأفريقي.

وتفقدت "والي"، المعرض الذى يقع على مساحة 450 متر مربع ويشارك فيه 40 عارضا وعارضة من شباب الأسر المنتجة من محافظات أسوان والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، والقاهرة، وجنوب سيناء، بالإضافة إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، موضحا بأن المعرض يأتى ضمن سلسلة معارض ديارنا التى تحرص الوزارة على إقامتها على مستوى محافظات الجمهورية لتكون على أعلى مستوى من الجودة والتنظيم، حيث تهدف إلى دعم الأسر المنتجة وفتح فرص تسويقية واستثمارية عديدة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بجانب زيادة عدد المشاركين والعارضين والزوار وذلك من أجل تعظيم الفائدة وضمان تحقيقه للأهداف المرجوة منه على الوجه الأكمل والتى تهدف جميعها إلى مساندة الأسر المنتجة.

كما أوضحت الوزيرة، أن المعرض يهدف أيضا إلى إتاحة الفرصة أمام المشاركين لعرض منتجاتهم وتسويقها فى محل إقامتهم، مشيرة إلى أن المعروضات من المنتجات المشاركة بالمعرض تمثل نموذجاً من الإبداع والتنوع من الصناعات اليدوية التى تحمل التراث المصرى الأصيل ممثلاً فى منتجات التوابل وأعمال الخرز والخوص والطاقية النوبى، ومنتجات أخميم والتلى المتميزة بتصميماتها الفريدة، وأيضاً منتجات الفخار ذات الألوان الرائعة، وأيضاً السجاد والكليم بأنواعه خاصة اليدوى بتصميماته المبتكرة وخاماته ذات الجودة المتميزة، وأشغال الصدف والألباستر، إضافة للمشغولات النحاسية والسياحية بتصميماتها المتميزة والتى تحمل عبق التراث والمفروشات بأنواعها والمنتجات القطنية ومشغولات العرجون والمنتجات الجلدية .

فيما أشاد اللواء أحمد إبراهيم، بالمستوى الفنى وجودة جميع المنتجات المعروضة، بجانب تعدد وتنوع أنماطها وأشكالها لتعبر عن مختلف عناصر وجوانب التراث الأصيل حيث تغطى معظم إحتياجات البيت المصرى ، مقدماً شكره وتقديره لجهود وزارة التضامن الإجتماعى ودورها الرائد فى رعاية الأسر المنتجة ومساندتها من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية والمشروعات المتخصصة ومنها تنظيم هذا المعرض الحيوى فى أسوان، والتى شهدت تنظيم العديد من المعارض.

ولفت المحافظ، إلي حرص المحافظة على تنظيم هذه المعارض بهدف التسويق الجيد لمنتجات الأسر الأسوانية المنتجة، وتحويلها إلى وحدات إنتاجية تحقق الإستغلال الأمثل لمختلف الخامات والموارد البيئية، التى تتميز بها المحافظة، واستثمارها ليكون لها قيمة اقتصادية مضافة بما يساهم فى رفع المستوى الإقتصادى للأسر المنتجة، علاوة على توفير الكثير من فرص العمل، فضلاً عن المشاركة فى دعم عمليات التنمية بالمجتمع بالشكل المطلوب.

وأكد أحمد إبراهيم، أنه تم اختيار موقع وتوقيت مثالى للمعرض لزيادة عدد المترددين على المعرض من زوار المحافظة، من المشاركين فى الملتقى والإطلاع على المنتجات والمشغولات اليدوية الأسوانية، التى تشتهر بجودتها وقيمتها الفنية، كما تعتبر أحد عوامل الجذب السياحى للمحافظة.