وزيرة البيئة تتفقد المحطة الوسيطة بأسوان بعد رفع تراكمات المخلفات

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المحطة الوسيطة بالمحمودية بأسوان بعد رفع التراكمات، خلال زيارتها السابقة لأسوان بالتعاون مع المحافظة كما تفقدت أعمال تأهيل المدفن المحكوم.

وأثنت وزيرة البيئة خلال جولتها التى رافقها بها مسئولو محافظة أسوان وجهاز تنظيم إدارة المخلفات والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بأسوان، على المجهودات المبذولة لسرعة رفع التراكمات، حيث تم رفع 40 ألف طن من التراكمات خلال 10 أيام، وأصبحت المحطة جاهزة للتشغيل بالطرق البيئية السليمة.

وأكدت الوزيرة على ضرورة وضع الخطط الاستراتيجية لضمان عدم عودة التراكمات مرة أخرى ورفع التراكمات أول بأول، وكذلك الالتزام بالمخطط الذي تم مراجعته واعتماده لإدارة منظومة المخلفات على مستوى المحافظة، مع الاهتمام بالجمع المنزلى لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة وشعور المواطن بتحسن ملحوظ في مواجهة مشكلة المخلفات.