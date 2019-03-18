video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة تتفقد المحطة الوسيطة بأسوان بعد رفع تراكمات المخلفات

الإثنين، 18 مارس 2019 03:20 م
وزيرة البيئة تتفقد المحطة الوسيطة بأسوان بعد رفع تراكمات المخلفات وزيرة البيئة تتفقد المحطة الوسيطة بأسوان
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المحطة الوسيطة بالمحمودية بأسوان بعد رفع التراكمات، خلال زيارتها السابقة لأسوان بالتعاون مع المحافظة كما تفقدت أعمال تأهيل المدفن المحكوم.
 
وأثنت وزيرة البيئة خلال جولتها التى رافقها بها مسئولو محافظة أسوان وجهاز تنظيم إدارة المخلفات والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بأسوان، على المجهودات المبذولة لسرعة رفع التراكمات، حيث تم رفع 40 ألف طن من التراكمات خلال 10 أيام، وأصبحت المحطة جاهزة للتشغيل بالطرق البيئية السليمة. 
 
وأكدت الوزيرة على ضرورة وضع الخطط الاستراتيجية لضمان عدم عودة التراكمات مرة أخرى ورفع التراكمات أول بأول، وكذلك الالتزام بالمخطط الذي تم مراجعته واعتماده لإدارة منظومة المخلفات على مستوى المحافظة، مع الاهتمام بالجمع المنزلى لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة وشعور المواطن بتحسن ملحوظ في مواجهة مشكلة المخلفات.
 
وزيرة البيئة تتفقد المحطة الوسيطة بأسوان (1)
وزيرة البيئة تتفقد المحطة الوسيطة بأسوان (1)

وزيرة البيئة تتفقد المحطة الوسيطة بأسوان (2)
وزيرة البيئة تتفقد المحطة الوسيطة بأسوان (2)

وزيرة البيئة تتفقد المحطة الوسيطة بأسوان (3)
وزيرة البيئة تتفقد المحطة الوسيطة بأسوان (3)

وزيرة البيئة تتفقد المحطة الوسيطة بأسوان (4)
وزيرة البيئة تتفقد المحطة الوسيطة بأسوان (4)
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة البيئة تغادر نيروبى فى ختام مشاركتها فى جمعية الأمم المتحدة للبيئة

وزارة البيئة

مخلفات

منظومة المخلفات




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة