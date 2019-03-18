وزارة الدفاع الأمريكية تنفي صحة أنباء إبقائها 1000 جندى فى سوريا

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نفت وزارة الدفاع الأمريكية صحة ما تم تداولته أنباء اعتزام الوزارة إبقاء قرابة 1000 جندى أمريكى فى سوريا.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس هيئة أركان القوات المشتركة الأمريكية باتريك رايدر فى بيان له أوردته قناة " الحرة" الأمريكية اليوم / الإثنين/ إنه لم يطرأ أى تغيير على خطة الانسحاب التى تم الإعلان عنها ، والتى مازال البنتاجون ينفذها بناء على توصيات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وأضاف أن البنتاجون يواصل إجراء نقاش وتخطيط عسكرى مفصل مع هيئة الأركان العامة التركية لمعالجة المخاوف الأمنية التركية على طول الحدود السورية، وقد تم التوصل الى نتائج مثمرة وأن تفاهما فى هذا الشأن قد يعلن فى الأيام المقبلة.