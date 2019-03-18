وزارة التموين: الخميس المقبل آخر موعد للأوكازيون الشتوى

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن آخر فترة الأوكازيون الشتوى يوم الخميس المقبل، وأن المحلات المشاركة فى الأوكازيون تقدم تخفيضات فى أسعار السلع المطروحة للمواطنين بشرط الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الاوكازيون من خلال الفواتير وباركود السلع للمحلات التى تقوم بتكويد المنتجات لديها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية الأجهزة الرقابية بالوزارة، بضرورة استمرار تكثيف الحملات على الأسواق للحفاظ على حقوق المواطنين والتصدى لأى إعلانات مضللة خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم إعداد تقرير يومى من جانب المديريات عن حالة الأوكازيون الشتوى بجانب تكثيف الجولات الميدانية للتواصل مع المواطنين والتعرف على المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها.