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وزارة التضامن تنظم حفلا بالمؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج بمناسبة عيد الأم

الإثنين، 18 مارس 2019 04:00 م
وزارة التضامن تنظم حفلا بالمؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج بمناسبة عيد الأم غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تنظم وزارة التضامن الاجتماعى حفلًا كبيرًا بالمؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج فى إطار الاحتفال بعيد الأم غدا الثلاثاء، حيث يتم خلال الاحتفال تقديم فقرات غنائية لأبناء المؤسسة ممن أعيد تأهيلهم كأفراد صالحين للمجتمع.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال عرض نماذج ناجحة من أبناء المؤسسة المتميزين علميًا وخلقيًا ورياضيًا واللذين استطاعوا تعديل سلوكهم من الانحراف إلى أفراد قادرين على نفع أنفسهم ومجتمعهم وأمضوا فترة تواجدهم بالمؤسسة وخرجوا إلى المجتمع ونفذوا مشروعات من خلال الرعاية اللاحقة واستطاعوا من خلالها تحقيق نجاحات وتحولوا إلى أفراد ناجحين.

ويذكر أن وحدة الرعاية اللاحقة بالمؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج، نفذت مشروعات للأبناء المفرج عنهم في إطار تنفيذ البرامج الخاصة برعاية الأبناء وإعادة دمجهم لمكون الحياة الطبيعية بالمجتمع لحمايتهم من العودة للجريمة مرة أخرى ومساندتهم وأسرهم.

وتنوعت المشروعات ما بين الحرفية مثل أعمال السمكرة والخياطة والنجارة والتجارية من أدوات الكهرباء ومحلات البقالة والأحذية، وأخرى خدمية مثل الـ"سايبرنت" والتروسيكل حيث تتكفل المؤسسة بتكاليف إنشاء المشروعات كافة، وتقديمها للأبناء المفرج عنهم للعمل بها، واختيار المشروعات وفق البرامج التدريبية التي منحت للابن خلال إقامته بالمؤسسة العقابية على أيدي متخصصين يتم بناء عليها تحديد نوع المشروع المناسب، ومدى القدرة على تنفيذه، ومنح الابن المشروع وإلزامه بسداد أقساط التكلفة لضمان جدية العمل، وإحداث تغييرًا حقيقيًا بسلوكه، وإعفائه تمامًا من الأقساط حال استجابة الابن لبدء حياة جديدة نافعة له وللمجتمع.


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