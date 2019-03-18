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الإثنين، 18 مارس 2019 01:03 م
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هيئة ضمان الجودة: 123 معهد أزهرى تقدموا للاعتماد خلال العام الدراسى الحالى

الإثنين، 18 مارس 2019 12:08 م
هيئة ضمان الجودة: 123 معهد أزهرى تقدموا للاعتماد خلال العام الدراسى الحالى الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهية القومية لضمان جودة التعليم
كتب محمود طه حسين
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تفقدت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهية القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لرئيس مجلس الوزراء زيارات اعتماد عددا من المعاهد الأزهرية وقد رافقها فى الزيارة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهية لشئون التعليم الأزهرى.  
 
وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد، أثناء الزيارة أنه قد تقدم للاعتماد فى العام الدراسى (2018 /2019) 123 معهد أزهرى، وقد قامت الهيئة بتنفيذ (77) زيارة اعتماد و(6) زيارات استكمال للمعاهد التى تم أرجائها لحين استيفاء بعد نقاط الضعف بها، وتم اعتماد  (70) معهدًا أزهريًا منها، وجارى دراسة بقية التقارير، في حين يتم حاليا تنفيذ (40) زيارة اعتماد في الفصل الدراسى الثانى منهم (33) معهد رياض أطفال بالاستعانة بما يقرب من 120 مراجع خارجى من الهيئة.
 
 
 

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